PHOTO MINISTÈRE RUSSE DE LA DÉFENSE VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

Sur cette photo diffusée par le ministère russe de la Défense, on aperçoit des chars d’assaut sur un train censé les ramener vers la Russie après des exercices menés avec la Biélorussie. Américains et Ukrainiens affirment qu’il s’agit de propagande et que la Russie continue d’augmenter ses forces près de la frontière ukrainienne.