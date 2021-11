Europe

Élections de 2022 en France

Éric Zemmour perd encore des intentions de vote, glisse à 12 %

(Paris) Le polémiste et candidat non déclaré à la présidentielle Éric Zemmour est en baisse dans un nouveau sondage, derrière Marine Le Pen, qui creuse l’écart avec lui, tandis qu’Emmanuel Macron fait toujours la course en tête.