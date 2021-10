Europe

Présidentielle en France

Le compte à rebours est lancé

Dans six mois, les Français iront aux urnes pour l’élection présidentielle. On est encore loin du premier tour, prévu le 10 avril. Et bien des choses peuvent se passer d’ici là. Mais des scénarios commencent à se dessiner. Entre la droite qui cherche le bon cheval et la gauche qui ne parvient pas à s’unir, tout semble en place pour la réélection d’Emmanuel Macron, même si les crises successives l’ont passablement malmené. Mais une Marine Le Pen affaiblie et l’émergence possible de la vedette médiatique Éric Zemmour, à l’extrême droite, pourraient rebattre les cartes.