(Carbis Bay) La première dame des États-Unis Jill Biden a choisi un message simple à son arrivée en Cornouailles pour le Sommet du G7 : LOVE.

Agence France-Presse

Les quatre lettres figuraient au dos de sa veste lors d’une courte marche face à la mer jeudi en compagnie de Joe Biden, du premier ministre britannique Boris Johnson et de sa femme, Carrie Johnson.

Interrogée sur son choix vestimentaire du jour, Jill Biden a affirmé qu’elle voulait apporter un message positif depuis l’Amérique.

« C’est important que les gens sentent qu’il existe une unité entre tous les pays (du G7) et qu’il y a de l’espoir après cette année de pandémie », a-t-elle ajouté.

« Joe et moi-même sommes impatients de rencontrer tout le monde au G7 », a-t-elle conclu.

Le message a été d’autant plus remarqué qu’il contrastait singulièrement avec celui qu’avait choisi la précédente première dame, Melania Trump, elle aussi sur une veste.

Lors d’un déplacement, en juin 2018, à la frontière avec le Mexique, elle en portait une sur laquelle on pouvait lire « I really don’t care, do u ? » (Je m’en fiche complètement, et vous ?).

Face à la polémique, elle avait expliqué par la suite que ces mots étaient destinés « aux gens et aux médias de gauche qui me critiquent ». « Je veux leur montrer que cela m’est égal », avait-elle lâché.