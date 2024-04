Chambre des représentants Feu vert à une aide cruciale à l’Ukraine

(Washington) La Chambre des représentants a donné samedi un appui retentissant à une aide de 95 milliards US destinée à l’Ukraine, Israël et Taïwan. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a mis son poste en jeu pour faire avancer ce programme d’aide longtemps bloqué en s’assurant le soutien d’élus républicains et démocrates.