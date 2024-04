(Charleston) Pour peut-être la dernière fois, Alex Murdaugh, vêtu d’une combinaison de prisonnier au lieu du costume qu’il portait auparavant, s’est présenté lundi dans une salle d’audience en Caroline du Sud et il a été condamné à une peine de 40 ans dans une prison fédérale.

Jeffrey Collins Associated Press

Murdaugh a été reconnu coupable — cette fois devant un tribunal fédéral — pour avoir volé des clients et son cabinet d’avocats. L’avocat radié de 55 ans purge déjà, dans une prison d’État, une peine d’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, pour le meurtre de sa femme et de son fils.

Pour cette affaire de délits financiers, des agents fédéraux recommandaient dans un rapport au tribunal une peine de prison comprise entre 17 ans et demi et un peu moins de 22 ans.

En plus de cette peine à perpétuité de 40 ans, Murdaugh avait déjà plaidé coupable devant un tribunal d’État pour délits financiers et il a été condamné à 27 ans de prison.

La peine fédérale sera purgée en même temps que sa peine de prison d’État — et il devra probablement purger les 40 ans si ses condamnations pour meurtre sont annulées en appel.

Le juge de district américain Richard Gergel a déclaré qu’il avait condamné Murdaugh à une peine plus sévère que celle suggérée parce que l’inculpé avait volé « les personnes les plus nécessiteuses et les plus vulnérables », comme un client devenu tétraplégique après un accident, un policier d’État blessé au travail et un fonds en fiducie destiné à des orphelins dont les parents ont été tués dans un accident.

« Ils ont placé tous leurs ennuis et tous leurs espoirs en M. Murdaugh et ce sont ces personnes qu’il a volées. Il s’agit d’un ensemble d’actions difficiles à comprendre », a déclaré le juge Gergel.

Les 22 chefs d’accusation fédéraux sont les dernières accusations en suspens contre Murdaugh, qui était il y a trois ans un avocat bien établi qui négociait des règlements de plusieurs millions de dollars dans le petit comté de Hampton, en Caroline du Sud, où des membres de sa famille ont été procureurs élus et ont dirigé le premier cabinet d’avocats de la région pendant près d’un siècle.

Murdaugh devra également payer près de 9 millions US (un peu plus de 12 millions CAN) en dédommagement.

Il avait été reconnu coupable il y a un an du meurtre de son plus jeune fils, Paul, avec un fusil de chasse, et de sa femme, Maggie, avec un fusil. Bien qu’il ait plaidé coupable de dizaines de crimes financiers, il nie catégoriquement les avoir tués et a témoigné pour sa propre défense.

Les procédures d’appel dans ces affaires de meurtre devraient durer des années.