(Atlanta) Joe Biden et Donald Trump ont tous deux remporté la Maison-Blanche par des marges infimes dans des États clés.

Bill Barrow et Will Weissert Associated Press

Aujourd’hui, alors que la reprise de leur âpre campagne de 2020 est presque officiellement fixée après le Super Tuesday, les deux campagnes dévoilent leurs stratégies pour un affrontement entre un président et son prédécesseur immédiat.

Les deux campagnes se battront avec acharnement dans sept États clés, dont cinq ont basculé de Trump en 2016 à Biden il y a quatre ans. La campagne de réélection de M. Biden affirme avoir pris de l’avance pour embaucher du personnel et cibler les électeurs des « swing states ». Les responsables de la campagne de M. Trump finalisent cette semaine la prise de contrôle du Comité national républicain et cherchent à étendre leurs opérations sur le terrain.

Samedi, MM. Biden et Trump organiseront chacun un évènement en Géorgie, une semaine après s’être rendus simultanément au Texas, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cela témoigne de la proximité de leurs campagnes respectives, mais aussi du fait qu’ils s’efforceront d’obtenir des voix différemment. M. Biden se rendra dans la région métropolitaine d’Atlanta, où la population est diversifiée et en forte croissance. M. Trump se rendra dans le nord-ouest rural de la Géorgie et dans le district de la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene, une conservatrice de feu dont on parle comme d’une possible colistière.

Dans un communiqué publié mardi soir, M. Biden a fustigé M. Trump, affirmant que l’ancien président était « mû par la rancune et l’avarice, concentré sur sa propre vengeance » et « déterminé à détruire la démocratie, à déchirer des libertés fondamentales telles que la possibilité pour les femmes de prendre leurs propres décisions en matière de santé et à adopter une nouvelle série de réductions d’impôts de plusieurs milliards de dollars pour les plus riches ».

M. Trump a passé des mois à critiquer M. Biden pour l’inflation, la hausse du nombre de migrants traversant la frontière entre les États-Unis et le Mexique, la criminalité dans les villes américaines et les guerres en Ukraine et en Israël. « C’est un pays magnifique et c’est tellement triste de voir ce qu’il est devenu, a-t-il déclaré mardi soir. Nous allons le redresser. »

Biden : une chance de faire une campagne traditionnelle après la pandémie

La campagne de Joe Biden a recruté des équipes de trois à cinq personnes ― chacune ayant une expérience politique approfondie dans l’État ― dans huit États : l’Arizona, la Floride, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Parmi ces États, seules la Floride et la Caroline du Nord ont voté deux fois pour M. Trump, bien que la Caroline du Nord soit considérée par les deux partis comme compétitive. M. Biden et la candidate démocrate de 2016, Hillary Clinton, ont tous deux remporté le Nevada.

La campagne prévoit d’élargir ces équipes à 15 personnes chacune, puis de faire appel à des centaines d’organisateurs rémunérés dans tous les champs de bataille au cours des prochaines semaines. Ces organisateurs seront à leur tour chargés de coordonner des dizaines de milliers de bénévoles.

L’effort de M. Biden comprendra « une grande opération physique que nous ne pouvions pas faire en 2020 » en raison des restrictions de la COVID-19, a expliqué Dan Kanninen, le directeur de la campagne pour les États du champ de bataille. Cela signifie que la campagne reviendra au porte-à-porte et aux appels téléphoniques, en privilégiant la qualité des contacts avec les électeurs plutôt que la quantité. Elle formera également des bénévoles et leur donnera la possibilité d’influencer leurs propres réseaux sociaux, en promouvant la campagne de M. Biden dans des espaces en ligne non traditionnels qui sont les mieux à même d’influencer leurs parents, amis et voisins.

« Je considère ce que nous faisons aujourd’hui comme une extension plus intelligente de ce que nous avons appris en 12 et aussi de ce que nous avons appris en 2020 », a déclaré M. Kanninen, en référence à la victoire de M. Biden et à la réélection réussie du président de l’époque, Barack Obama.

La campagne de M. Biden dispose de listes de bénévoles ayant participé aux élections de 2020 et 2022, ce qui lui permet de réactiver les réseaux existants plutôt que de repartir de zéro. En Arizona, elle a donné la priorité à la sensibilisation en langue espagnole dès le début, en ouvrant son premier bureau local à Maryvale, un quartier de Phoenix qui compte environ 75 % d’Hispaniques.

« Nous nous assurons d’utiliser les deux prochains mois pour construire très rapidement les fondations de l’élection générale », a dit Sean McEnerney, directeur de la campagne de M. Biden en Arizona.

M. Kanninen doute que M. Trump ait le temps d’intensifier les efforts d’organisation du Comité national républicain de la même manière.

Jusqu’à présent, la campagne de M. Biden et le Comité national démocrate ont largement dépassé les républicains en termes de collecte de fonds. La campagne de M. Biden a déclaré 56 millions US en caisse à la fin du mois de janvier, selon les déclarations fédérales, tandis que la campagne de M. Trump a déclaré un solde de 30,5 millions US.

« Il ne peut pas racheter ce temps, a estimé M. Kanninen. On ne peut pas reproduire cela en faisant un gros chèque, même s’ils avaient l’argent. »

Trump : Une prise de contrôle du RNC et un alignement derrière « le patron »

Pour M. Trump, la prochaine étape après le Super Tuesday consiste à prendre le contrôle du Congrès national républicain lors de la réunion de printemps du parti, qui débute jeudi.

L’ancien président absorbera effectivement le siège du GOP dans sa campagne, installant sa direction préférée avec pour priorité de rattraper les opérations de collecte de fonds et d’organisation que l’équipe de réélection de M. Biden partage avec le DNC.

« Il s’agit d’un message et d’un mécanisme, a déclaré Chris LaCivita, conseiller principal de M. Trump. Si nous faisons ce que nous sommes censés faire du point de vue de la campagne, nous serons en mesure d’augmenter le nombre d’États où nous sommes compétitifs. »

M. LaCivita, qui devrait devenir directeur des opérations de la RNC tout en conservant son rôle dans la campagne, a énuméré sept des huit États que la campagne de M. Biden considère comme des champs de bataille. Il a précisé qu’il s’attendait à ce que M. Trump remporte à nouveau la Floride, mais a promis que la campagne ne serait pas prise au dépourvu dans cette région. Il a également estimé que M. Trump pourrait être « compétitif » en Virginie, un État que les démocrates ont remporté dans toutes les courses présidentielles depuis 2008.

Il prévoit que le RNC commence à développer ses opérations sur le terrain et à ajouter du personnel pour coordonner la sensibilisation des électeurs « immédiatement » après la transition de la direction lors de la réunion du parti de cette semaine. M. LaCivita et Lara Trump, la belle-fille du président, représenteront l’ancien président à la réunion de Houston. Lara Trump deviendra coprésidente du RNC aux côtés du nouveau président Michael Whatley, qui dirige actuellement le parti en Caroline du Nord.

« Dès que nous serons entrés, tout changera et nous nous concentrerons davantage sur les États en guerre que sur les centres communautaires de Jacksonville, en Floride », a expliqué M. LaCivita.

Il s’agit là d’un coup de canif dans les investissements antérieurs du RNC dans les centres de proximité ciblant les électeurs noirs et d’autres minorités qui, historiquement, soutiennent les démocrates à des pourcentages élevés. À son apogée lors du cycle 2022, le RNC disposait de 38 centres de ce type. Aujourd’hui, ils ne sont plus que sept, implantés en Caroline du Nord, un État potentiellement favorable aux démocrates, mais aussi à New York, en Californie et au Texas, un trio qui ne sera pas compétitif lors de la course à la présidence.

Le développement promis par M. LaCivita nécessitera un redressement financier. Le DNC a commencé l’année avec 2,5 fois plus d’argent en banque que le RNC, après avoir récolté plus d’argent que les républicains en 2023.

Cependant, M. LaCivita a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de la dynamique générale à mesure que l’élection générale prenait forme. « L’avantage qu’ils peuvent avoir en termes de timing, ils le perdront bientôt en termes de message », a-t-il assuré mardi soir.

Le RNC a mis en place un service d’intégrité électorale à temps plein, avec des directeurs dans 15 États clés, afin de protéger les votes et de mener les litiges post-électoraux. Cette initiative est attendue, étant donné que M. Trump exige que le RNC en fasse davantage pour étayer ses mensonges sur la fraude électorale généralisée. Les avocats qui soutiennent M. Trump ont intenté des dizaines de procès infructueux après sa défaite en 2020.

Le comité a également embauché du personnel politique dans 15 champs de bataille, y compris ceux où se déroulent d’importantes courses à la Chambre des représentants et au Sénat, comme New York, la Californie et le Montana, tout en lançant une initiative de vote anticipé en personne et de collecte des bulletins de vote appelée « Bank Your Vote » dans l’ensemble des 50 États, six territoires et six langues.

M. LaCivita a quant à lui évoqué une autre carte frimée : M. Trump « tient beaucoup à New York », l’État fortement démocrate où l’ancien président est né, a grandi et où il a bâti son succès dans l’immobilier, le marketing et la télé-réalité. La dernière fois que New York a voté pour un candidat républicain à la présidence, c’était en 1984.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la possibilité de faire basculer New York en faveur de Trump, M. LaCivita a répondu en riant : « Je fais ce que le patron dit. C’est le patron qui conduit. »