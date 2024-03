(Washington) Nikki Haley a remporté la primaire républicaine dans le district de Columbia. Il s’agit de sa première victoire de la campagne 2024.

Meg Kinnard et Will Weissert Associated Press

Sa victoire dimanche freine temporairement le balayage de Donald Trump dans la course à l’investiture républicaine, même si l’ancien président est susceptible de recruter plusieurs centaines de délégués supplémentaires lors des élections du Super Tuesday de cette semaine.

Nikki Haley met la main sur les 19 délégués du district de Columbia.

Malgré ses premières défaites, Mme Haley a annoncé qu’elle resterait dans la course au moins jusqu’à la fin de ces courses. Elle a refusé de nommer les primaires dont elle était sûre qu’elle gagnerait.

Après la défaite de la semaine dernière dans son État natal, la Caroline du Sud, Mme Haley est restée catégorique sur le fait que les électeurs des prochains États à se prononcer méritaient une autre option que Trump, malgré sa domination dans la campagne jusqu’à présent.

L’Associated Press a annoncé la victoire de Nikki Haley dimanche soir après que les responsables du Parti républicain de Washington ont publié les résultats. Elle a remporté les 19 délégués en jeu.

Washington est l’une des juridictions les plus démocrates du pays, avec seulement environ 23 000 républicains enregistrés dans la ville. Le démocrate Joe Biden a remporté la circonscription aux élections générales de 2020 avec 92 % des voix.

Trump a publié une déclaration peu après la victoire de Haley, la félicitant sarcastiquement d’avoir été nommée « Reine du marais par les lobbyistes et les initiés de DC qui veulent protéger le statu quo défaillant ».

Nikki Haley a organisé un rassemblement dans la capitale nationale vendredi avant de retourner en Caroline du Nord et dans une série d’États organisant les primaires du Super Tuesday. Elle a plaisanté avec plus de 100 partisans dans la salle de bal d’un hôtel : « Qui a dit qu’il n’y avait pas de républicains à Washington, allez. »

« Nous essayons de nous assurer de toucher toutes les mains possibles et de parler à chaque personne », a confié Mme Haley.

Alors qu’elle prononçait son discours de campagne habituel, critiquant Trump pour avoir accumulé le déficit fédéral, une participante au rassemblement a hurlé : « Il ne peut pas gagner une élection générale. C’est de la folie. » Nikki Haley lui a donné raison en affirmant qu’elle peut empêcher Joe Biden d’obtenir un second mandat, mais que Trump ne le peut pas.

Tout en faisant campagne en tant que conservatrice déclarée, Mme Haley a eu tendance à obtenir de meilleurs résultats parmi les électeurs plus modérés et indépendants.

Quatre partisans de Nikki Haley sur dix lors des primaires républicaines de Caroline du Sud se disaient modérés, contre 15 % pour Trump, selon AP VoteCast, un sondage mené auprès de plus de 2400 électeurs participant à la primaire républicaine en Caroline du Sud, conduit par l’Université de Chicago pour l’Associated Press. D’un autre côté, huit partisans de Trump sur dix se sont identifiés comme conservateurs, contre environ la moitié des partisans de Mme Haley.

Trump a remporté une primaire incontestée à Washington lors de sa campagne de réélection en 2020, mais s’est classé loin troisième quatre ans plus tôt derrière le sénateur Marco Rubio de Floride et l’ancien gouverneur de l’Ohio John Kasich. La victoire de Rubio était l’une des trois seules de sa candidature infructueuse en 2016. D’autres républicains plus centristes, dont Mitt Romney et John McCain, ont remporté les primaires de la ville en 2012 et 2008, en route vers l’investiture du Parti républicain.