Élections, en bref

Serait-il possible de m’expliquer simplement et succinctement le fonctionnement du processus électoral américain ? Robert Dufresne

Réponse de Janie Gosselin

Le système électoral américain est particulièrement complexe, avec des variations selon les États. D’abord, il y a la course à l’investiture à l’intérieur de chaque parti (les primaires et les caucus), dans chaque État – l’étape actuelle. Des partisans indiquent leur préférence pour l’un ou l’autre des aspirants candidats de leur formation politique. Ensuite, un nombre de délégués est attribué aux aspirants candidats, selon ces résultats – les délégués peuvent être accordés de manière proportionnelle ou être derrière un seul aspirant candidat majoritaire. Ce sont eux qui confirment la nomination, à l’été, de la personne qui tentera de devenir président. Le 5 novembre, les Américains se rendent aux urnes, mais ce sont les grands électeurs (le Collège électoral) qui officialisent le résultat. Leur nombre varie selon les États.

Grands électeurs

PHOTO ANDREW HARNIK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le président Joe Biden à la Maison-Blanche, le 28 février. Aux États-Unis, ce sont les grands électeurs qui élisent officiellement le président.

Le super mardi permet de choisir un représentant d’un des partis (démocrate ou républicain). En quoi cela influence-t-il l’élection des grands électeurs de chaque État ? Y a-t-il une autre étape pour l’élection des grands électeurs ? Alain Mechaly

Réponse de Janie Gosselin

Les délégués – qui sont souvent de simples militants – désignent le candidat officiel de leur parti à une convention d’été, selon les résultats des primaires et des caucus. Le processus dépend des partis dans chaque État. Les grands électeurs, choisis par chaque parti, entrent en jeu au moment des élections et le rôle du Collège électoral est prévu dans la Constitution du pays. Le scrutin est indirect : les citoyens votent, mais ce sont les grands électeurs, dont le nombre est établi par État, qui élisent le président. « Ces personnes ont un rôle honorifique à jouer, explique Godefroy Desrosiers-Lauzon, affilié à l’Université de Montréal. Ils se réunissent, remplissent des bulletins pour la personne qui a gagné dans l’État. Quelquefois, ils prennent des libertés, mais c’est très rare. »

Course démocrate

PHOTO CODY O'LOUGHLIN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Dean Phillips s’adresse à ses partisans réunis à Manchester, lors de la primaire démocrate du New Hampshire, le 23 janvier.

Nous entendons beaucoup parler des républicains (Trump et Haley) durant cette course à l’investiture du parti. Y a-t-il en parallèle une course pour le Parti démocrate ? Si Biden est le seul candidat, est-ce que les démocrates votent aussi le super mardi pour confirmer la nomination de Biden ? Pierre Lévesque

Réponse de Janie Gosselin

La course est moins féroce pour le président sortant qui sollicite un second mandat. Mais Joe Biden n’est pas le seul choix sur le bulletin de vote des primaires. Dean Phillips, élu à la Chambre des représentants en 2018, tente d’offrir une autre option aux démocrates. Il estime que l’âge de Joe Biden et son impopularité nuisent au parti. L’autrice Marianne Williamson avait suspendu sa campagne, mais est de nouveau dans la course. Les partisans démocrates peuvent aussi choisir des options comme « aucun des candidats ci-dessus » ou « non engagé ». Les participants aux primaires ne votent pas seulement sur le choix du candidat à la présidentielle : ils peuvent être appelés à se prononcer sur l’investiture à d’autres postes électifs.

Influence sur l’élection

PHOTO ALEX BRANDON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La candidate à l’investiture républicaine Nikki Haley est toujours dans la course.

Comment les résultats du super mardi vont-ils influencer les résultats de la présidentielle pour les républicains ? Thomas Montigny

Réponse de Janie Gosselin

Le résultat des primaires influence la campagne : les stratèges évaluent les régions où ils risquent d’être en difficulté à l’élection présidentielle. Pour les républicains, vraisemblablement, le résultat du super mardi rapprochera simplement Donald Trump du nombre de délégués requis pour une nomination, officielle seulement au moment de la convention du parti à l’été. L’âge des candidats et les démêlés judiciaires de Donald Trump inquiètent des électeurs. « Si un aspirant candidat devait quitter la course [avant la convention] ou ne pouvait plus se présenter à l’élection, probablement que ça libérerait ses délégués de la contrainte de s’aligner sur le résultat des primaires et des caucus, et qu’on aurait une convention où le choix du candidat serait décidé sur place plutôt que par les résultats », analyse Barbara Norrander, professeure émérite à l’Université de l’Arizona.

Appuis à Trump

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une partisane de Donald Trump réagit au discours de l’ex-président républicain, lors d’un rassemblement de campagne à Las Vegas, le 27 janvier.

Il y a deux questions qui me taraudent et je n’arrive pas à saisir comment on peut les observer en 2024. Pourquoi les Afro-Américains, du Sud surtout, votent-ils pour Trump ? Et les femmes ? Louise Desrosiers

Réponse de Janie Gosselin

« Malheureusement, il y a une forme de machisme et de patriarcat en politique qui donne de la crédibilité à des hommes qui projettent une certaine assurance », répond Godefroy Desrosiers-Lauzon. Il y a aussi une frange de la société qui ne se reconnaît pas dans les politiciens plus typiques et voit Trump comme une solution de rechange aux élites politiques. C’est du populisme, explique M. Desrosiers-Lauzon, favorisé par une réalité médiatique qui fonctionne comme une chambre d’écho – tant pour des chaînes comme Fox News que pour des réseaux sociaux basés sur des algorithmes qui renforcent les croyances. Si des républicains appuient Donald Trump pour sa personnalité, d’autres votent surtout pour le parti qui défend leurs valeurs, peu importe le candidat présidentiel.

