(Albany) La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé mercredi son intention de déployer la Garde nationale dans le métro de New York pour aider la police à fouiller les sacs des passagers à la recherche d’armes, à la suite d’une série de crimes très médiatisés dans les trains de la ville.

Anthony Izaguirre Associated Press

Mme Hochul, une démocrate, a déclaré qu’elle enverrait 750 membres de la Garde nationale, ainsi que 250 policiers de l’État, pour aider la police de New York à vérifier les sacs à l’entrée du métro.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un plan plus vaste mis en place par le bureau de la gouverneure pour lutter contre la criminalité dans le métro, qui comprend une proposition législative visant à interdire l’accès aux trains aux personnes reconnues coupables d’avoir agressé un passager du métro, ainsi que l’installation de caméras dans les cabines des conducteurs afin de protéger les employés des transports en commun.

Le déploiement de la Garde nationale permettra de renforcer encore davantage la présence déjà accrue des agents de la police new-yorkaise dans le métro, a expliqué Mme Hochul. La police new-yorkaise procède depuis longtemps à des contrôles aléatoires des sacs à l’entrée du métro, bien que les passagers soient libres de refuser et de quitter la station.

Dans l’ensemble, la criminalité a baissé à New York depuis le pic enregistré pendant la pandémie de COVID-19, et les meurtres sont moins nombreux dans le métro, qui dessert plus de trois millions d’usagers par jour. Mais les rares fusillades et bousculades mortelles dans le métro peuvent inquiéter les habitants.