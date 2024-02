(Washington) Des parlementaires ont vivement critiqué jeudi le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, qui n’a pas informé la Maison-Blanche de son hospitalisation pour des complications liées à un traitement anticancéreux au début de l’année.

Agence France-Presse

« Il est totalement inacceptable qu’il ait fallu trois jours pour informer le président des États-Unis que le ministre de la Défense était à l’hôpital et ne supervisait pas le Pentagone », a déclaré Mike Rogers, président républicain de la commission des forces armées de la Chambre des représentants, lors d’une audition.

« Des guerres faisaient rage en Ukraine et en Israël, nos navires étaient la cible de tirs en mer Rouge et nos bases se préparaient à être attaquées en Syrie et en Irak. Mais le commandant en chef ne savait pas que son ministre de la Défense était hors service », a-t-il ajouté.

Le représentant démocrate Adam Smith a déploré, de son côté, « le manque de transparence » du Pentagone et estimé que « nous avons besoin d’informations plus claires et plus transparentes sur ce qui se passe au Pentagone ».

Le chef du Pentagone n’a pas informé le président Joe Biden de deux hospitalisations en décembre et janvier, provoquant un tollé. Il s’en était publiquement excusé le 1er février.

Lors de l’audition, Lloyd Austin a insisté sur le fait qu’« il n’y a jamais eu de rupture dans le commandement et le contrôle » du Pentagone, tout en reconnaissant que « ce que nous n’avons pas bien fait, c’est d’informer les hauts responsables ».

Je n’ai « jamais dit à personne de ne pas informer le président, la Maison-Blanche ou qui que ce soit d’autre de mon hospitalisation », a-t-il répété.