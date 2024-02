Dans un message lundi sur son réseau Truth Social, Donald Trump a écrit : « La mort soudaine d’Alexeï Navalny m’a fait prendre de plus en plus conscience de ce qu’il se passe dans notre pays. »

(Washington) L’ex-président américain Donald Trump, qui ambitionne de le redevenir, est sorti lundi de son silence sur la mort « soudaine » de l’opposant russe Alexeï Navalny, mais s’est gardé d’évoquer le président russe Vladimir Poutine pour s’en prendre à l’administration de Joe Biden.

Agence France-Presse

L’archifavori des primaires républicaines en vue de la présidentielle de novembre n’avait pas dit ni écrit un mot sur le décès de Navalny annoncé vendredi dans une prison de l’Arctique, ni sur Moscou ni sur le Kremlin.

Dans un message lundi sur son réseau Truth Social, Donald Trump a écrit : « La mort soudaine d’Alexeï Navalny m’a fait prendre de plus en plus conscience de ce qu’il se passe dans notre pays. »

« C’est une lente et constante progression qui nous conduit sur le chemin de la destruction avec des politiciens, procureurs et juges ESCROCS de la gauche radicale », a tempêté l’homme d’affaires et tribun politique sans évoquer le président russe.

Il a taclé l’administration du président Biden qui lui a succédé en janvier 2021.

« Les frontières ouvertes, les élections truquées et les décisions de justice carrément injustes SONT EN TRAIN DE DÉTRUIRE L’AMÉRIQUE. NOUS SOMMES UNE NATION SUR LE DÉCLIN ET DÉFAILLANTE ! MAGA 2024 », a conclu Donald Trump avec ses slogans de campagne favoris en lettres majuscules.

Nikki Haley, son unique concurrente aux primaires républicaines, a rétorqué dans la foulée en critiquant une publication « détraquée » qui « compare l’Amérique à la Russie », et où Donald Trump « se fait passer lui-même pour la victime ».

« A-t-il condamné Poutine comme la brute qu’il est ? Non. A-t-il fait l’éloge du courageux combat de Navalny ? Non. A-t-il reconnu le rôle de Poutine dans l’assassinat de Navalny et de tant d’autres qui ont osé s’opposer au dictateur russe ? Bien sûr que non », s’est insurgée la candidate républicaine.

Le décès de Navalny, sur lequel le Kremlin reste muet, a provoqué une vague d’indignations des pays occidentaux, le président Joe Biden ayant affirmé que son homologue russe en était « responsable ».