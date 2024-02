PHOTO ANDREW WEST, THE NEWS-PRESS VIA ASSOCIATED PRESS

(Naples) Deux personnes sont mortes lorsqu’un petit avion a tenté d’effectuer un atterrissage d’urgence sur l’autoroute Interstate 75 dans le sud-ouest de la Floride, vendredi après-midi. L’appareil est entré en collision avec un véhicule et a bloqué la circulation alors qu’un panache de fumée noire montait vers le ciel.

Associated Press

La collision s’est produite près de la sortie de Pine Ridge Road dans le comté de Collier, juste au nord d’où l’autoroute se dirige vers l’est vers Fort Lauderdale le long de ce qui est connu comme Alligator Alley.

Brianna Walker a vu l’aile de l’avion traîner la voiture devant la sienne et foncer dans un mur.

« Il n’y a que des secondes qui nous séparaient de la voiture devant nous et l’aile a pulvérisé cette voiture », a-t-elle raconté.

Mme Walker et son ami ont repéré l’avion quelques instants avant qu’il n’atteigne l’autoroute, permettant au conducteur de réagir pour l’éviter.

« L’avion était au-dessus de nos têtes à quelques centimètres près », a-t-elle dit. « Il a donné un coup de volant et on a traversé l’autoroute vers la droite. »

PHOTO CHRIS O'CONNER VIA ASSOCIATED PRESS

Mme Walker a rapporté qu’une explosion s’est produite par la suite et que des morceaux du petit avion jonchaient la route.

« Cela semble irréel, comme dans un film », a-t-elle affirmé. « Il s’est écoulé quelques secondes entre nous deux. Quelques secondes qui ont fait la différence entre la vie et la mort. »

L’administration fédérale de l’aviation américaine a identifié l’appareil comme étant un Challenger 600 de Bombardier. Cinq personnes étaient à bord lorsque l’écrasement s’est produit vers 15 h 15, a indiqué la Federal Aviation Administration (FAA).

L’avion avait décollé d’un aéroport de l’Université Ohio State à Columbus, en Ohio, vers 13 heures et devait atterrir à Naples au moment de l’écrasement, a déclaré Robin King, porte-parole de l’autorité aéroportuaire de Naples. Un pilote avait communiqué avec la tour pour demander un atterrissage d’urgence, expliquant qu’il avait perdu les deux moteurs.

Le pilote a été autorisé à atterrir sur une piste, mais a répondu : « Nous n’allons pas atteindre la piste. Nous avons perdu les deux moteurs », selon une bande de l’appel cité par le quotidien Naples Daily News.

La tour a perdu contact, puis les employés de l’aéroport ont vu la fumée de l’autoroute à quelques kilomètres de là, a déclaré M. King.

Il a précisé que des camions de pompiers avec de la mousse spéciale ont été envoyés sur les lieux, et que trois des cinq personnes à bord de la carcasse de l’appareil ont pu être rescapées.

Le porte-parole du bureau du shérif du comté de Collier, Adam Fisher, a confirmé deux morts, mais il ne savait pas dans l’immédiat si les victimes étaient des passagers de l’avion ou des gens qui étaient sur l’autoroute.

Selon le traqueur d’avions FlightAware, l’avion était exploité par Hop-a-Jet Worldwide Charter basé à Fort Lauderdale, en Floride. L’appareil devait revenir à Fort Lauderdale vendredi après-midi.

Dans une déclaration vendredi soir, Hop-a-Jet a confirmé « un accident » impliquant un de ses avions loués près de Naples et que l’entreprise enverrait une équipe sur le site de l’écrasement, a rapporté le Naples Daily News.

« Notre préoccupation immédiate est le bien-être de nos passagers, des membres d’équipage et de leur famille », indique le communiqué qui n’apportait aucune précision au sujet de l’écrasement.

Un porte-parole de l’Université Ohio State a pour sa part indiqué que l’avion n’était pas affilié à l’université et qu’il n’avait aucune autre information à ce sujet.

La FAA et le National Transportation Safety Board (NTSB) mèneront une enquête. Un enquêteur du NTSB est arrivé sur les lieux de l’écrasement vendredi après-midi, et plusieurs autres devraient arriver samedi. Ils documenteront la scène et examineront l’avion, qui sera ensuite conduit à une installation sécurisée pour une évaluation plus approfondie. Un rapport préliminaire sur la cause de l’écrasement est attendu dans les 30 jours.