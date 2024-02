(Los Angeles) Une tempête d’une ampleur historique a déversé des niveaux de pluie record sur certaines parties de Los Angeles lundi, mettant en danger l’importante population de sans-abri de la ville, envoyant de la boue et des rochers sur les pentes des collines parsemées de maisons de plusieurs millions de dollars et coupant l’électricité pour plus d’un million de personnes en Californie.

Christopher Weber Associated Press

Cette tempête est la deuxième alimentée par une rivière atmosphérique à frapper l’État en l’espace de quelques jours. Environ 1,4 million de personnes dans la région de Los Angeles, y compris les collines d’Hollywood et de Beverly Hills, étaient sous le coup d’une alerte aux crues soudaines lundi matin. Jusqu’à 25 centimètres de pluie sont déjà tombés dans la région, et d’autres sont attendus, selon le Service national de météorologie, qui a qualifié les crues soudaines et les risques de coulées de boue de « situation particulièrement dangereuse ».

Des équipes étaient déjà en train de sauver des personnes des eaux mouvementées dans différentes parties du sud de la Californie.

Les rivières en crue ont charrié de la boue, des pierres et des objets provenant de maisons luxueuses, notamment des glacières, des échelles et des caisses en plastique, à Studio City, une zone nommée d’après un terrain de studio de cinéma, à l’arrière des collines d’Hollywood. Plusieurs maisons ont été endommagées, dont une avec une porte de garage froissée par le glissement de débris.

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ASSOCIATED PRESS Des gens marchent dans une rue de Studio City sous de fortes pluies, le 5 février.

Un record de 10,41 centimètres de pluie est tombé dimanche dans le centre de Los Angeles, dépassant le précédent record de 6,48 centimètres établi en 1927, a indiqué Service national de météorologie. Ce dimanche a également été le troisième jour de février le plus pluvieux jamais enregistré dans le centre-ville et le dixième jour le plus pluvieux depuis le début des relevés en 1877.

Dans le nord de la Californie, la tempête a inondé les rues et fait tomber des arbres et des lignes électriques dimanche dans la région de la baie de San Francisco, où les vents ont frisé les 100 kilomètres/heure dans certaines zones. Des rafales dépassant 130 kilomètres/heure ont été enregistrées dans les montagnes.

PHOTO CARLOS BARRIA, REUTERS Un panneau affiche un message avisant les automobilistes de fortes rafales sur un pont de San Francisco, le 4 février.

Juste au sud, à San Jose, les équipes de secours ont sorti les occupants des fenêtres d’une voiture bloquée par les inondations et ont sauvé des personnes d’un campement de sans-abri le long d’une rivière en crue.

À Yuba City, à environ 160 kilomètres au nord-est de San Francisco, la police a indiqué qu’elle enquêtait sur la mort d’un homme retrouvé sous un grand séquoia dans son jardin dimanche soir. Un voisin a entendu l’arbre tomber, et il est possible que l’homme utilisait une échelle pour essayer de dégager le séquoia lorsqu’il a été tué, a indiqué la police sur Facebook.

La tempête s’est ensuite déplacée vers le sud de la Californie, où les autorités ont mis en garde contre des inondations potentiellement dévastatrices et ont ordonné l’évacuation des canyons qui ont brûlé lors des récents incendies et qui présentent un risque élevé de coulées de boue et de débris.

« Nous avons eu des inondations, des rafales, toute la panoplie », a énuméré Todd Hall, météorologue au Service national de météorologie près de Los Angeles.

« J’ai fait des rapports sur les dégâts toute la nuit, j’en ai donc vu un bon nombre et j’ai vu des gens évacués de chez eux à cause de coulées de boue », a ajouté M. Hall.

Les cours ont été annulés lundi dans les écoles du comté de Santa Barbara, qui a été dévasté par des coulées de boue provoquées par de puissantes tempêtes en 2018.

Environ 450 000 clients étaient privés d’électricité lundi après-midi dans tout l’État, selon le site poweroutage.us.

Palisades Tahoe, une station de ski située à environ 320 kilomètres au nord-est de San Francisco, a déclaré dimanche qu’elle prévoyait les chutes de neige les plus importantes de la saison, avec des accumulations de 15 centimètres par heure, soit un total de 60 centimètres. De fortes chutes de neige étaient attendues jusqu’à lundi dans toute la Sierra Nevada et les automobilistes ont été invités à éviter les routes de montagne.

Une grande partie de l’État a été touchée par une rivière atmosphérique la semaine dernière, provoquant des inondations et déversant de la neige bienvenue dans les montagnes. La dernière tempête, également appelée « Pineapple Express » parce que son panache d’humidité traverse le Pacifique jusqu’à Hawaii, est arrivée au large du nord de la Californie samedi, alors que la majeure partie de l’État était placée sous une forme ou une autre de surveillance du vent, du ressac ou des inondations.

Les rivières atmosphériques sont des panaches d’humidité relativement étroits qui se forment au-dessus d’un océan et qui peuvent produire des pluies torrentielles lorsqu’ils se déplacent sur les terres.

Les services météorologiques ont émis une rare « alerte aux vents de force ouragan » pour la côte centrale, avec des rafales pouvant atteindre 150 kilomètres/heure de la péninsule de Monterey à la partie nord du comté de San Luis Obispo.

Des ordres d’évacuation et des avertissements ont été lancés pour les régions montagneuses et les canyons des comtés de Monterey, Santa Barbara, Ventura et Los Angeles.

PHOTO PHILIP CHEUNG, THE NEW YORK TIMES Des travailleurs coupent un arbre tombé sur une route à Oxnard, dans le comté de Ventura, le 5 février.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence pour les comtés de Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara et Ventura. Le bureau des services d’urgence du gouverneur a activé son centre d’opérations et positionné du personnel et du matériel dans les zones les plus menacées.

Le conseil scolaire Los Angeles Unified, le deuxième plus important du pays, a déclaré que ses écoles seraient ouvertes lundi matin, à l’exception de la Topanga Elementary Charter School et de la Vinedale College Preparatory Academy.

Les services météorologiques prévoient jusqu’à 20 centimètres de précipitations sur la côte et les vallées de Californie du Sud, et jusqu’à 35 centimètres sur les contreforts et les montagnes. Des pluies allant de modérées à fortes sont attendues dans le sud de la Californie jusqu’à mardi.

« La tempête va rester au-dessus de nous aujourd’hui, a prévenu M. Hall. Il n’y a pas de répit, malheureusement, parce que cette bande est juste bloquée au-dessus de nous et qu’elle va nous déverser des pluies modérées à fortes toute la journée. »