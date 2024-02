(Anchorage) Une grande partie de l’Alaska est plongée dans le froid, avec des températures polaires. Anchorage a connu les températures les plus froides depuis des années et le maire a ouvert des installations de chauffage pour les sans-abri ou les personnes qui n’ont pas de chauffage fiable.

Mark Thiessen et Becky Bohrer Associated Press

Au sud, dans la capitale de l’État, Juneau, la neige a recouvert les rues et les toits après une tempête de deux jours qui a permis d’établir un nouveau record de chutes de neige en janvier, à savoir deux mètres pour cette ville nichée dans une forêt tropicale relativement tempérée. Cela fait suite à deux tempêtes consécutives qui ont frappé Juneau au début du mois.

Anchorage a dépassé les 2,5 mètres de neige cette semaine, la date la plus précoce à laquelle la plus grande ville de l’État a atteint cette marque.

La semaine dernière, les températures ont atteint moins 40 Celsius ou plus à Fairbanks, une ville d’environ 32 000 habitants située à l’intérieur des terres et qui est une destination populaire pour observer les aurores boréales. Dans d’autres villes éloignées, le thermomètre a oscillé entre moins 34,4 Celsius et moins moins 28,9 Celsius pendant des jours.

« C’est une séquence assez solide », a déclaré Dustin Saltzman, un météorologue au Service météorologique national, ajoutant qu’il s’agissait de l’épisode le plus froid depuis au moins plusieurs années.

Il n’y a pas que Fairbanks : une grande partie de l’Alaska a connu des températures inférieures à -20 degrés Celsius jeudi.

Anchorage, où les températures ont atteint moins 27,2 degrés Celsius tard dans la nuit de mercredi à jeudi, connaît ses températures les plus froides depuis 15 ans, a déclaré Brian Brettschneider, climatologue au bureau local des services météorologiques. Selon les prévisions, les températures devraient rester inférieures à moins 20 degrés Celsius jusqu’à vendredi, avant de remonter un peu dimanche.

PHOTO LOREN HOLMES, ANCHORAGE DAILY NEWS VIA ASSOCIATED PRESS Des gens soufflent de la neige accumulée dans leurs entrées, le 29 janvier à West Anchorage.

Dans la petite ville de Kotzebue, à 885 kilomètres au nord-ouest, des températures de moins 34,4 Celsius et moins ont fait épaissir le combustible de chauffage au point que les systèmes de chauffage domestique et les poêles ont cessé de fonctionner, a rapporté le Anchorage Daily News. La directrice de la ville, Tessa Baldwin, a déclaré au journal que les conduites d’eau avaient gelé dans toute la ville.

Cette situation a coïncidé avec les difficultés rencontrées par ENSTAR Natural Gas Co, la plus grande compagnie d’électricité du centre-sud de l’Alaska, avec deux puits d’une installation de stockage de gaz construite pour répondre aux pics de la demande hivernale. Le système a été « le plus sollicité que j’aie jamais vu », en grande partie à cause des problèmes de livraison de gaz liés aux problèmes de puits, a indiqué le président de la compagnie, John Sims, lors d’une conférence de presse à Anchorage.

Pendant ce temps, certaines parties du sud-est de l’Alaska étaient presque douces en comparaison, y compris à Ketchikan, où il faisait près de 10 degrés Celsius et où il pleuvait jeudi. Ketchikan est plus proche de Seattle que d’Anchorage.

Comment les gens s’en sortent-ils ?

La semaine dernière, le maire d’Anchorage, Dave Bronson, a signé une déclaration d’urgence prenant effet jusqu’au 9 février et a ajouté les centres de réchauffement, dont certains sont ouverts 24 heures sur 24.

Un homme qui aurait fui l’incendie d’une maison dans la communauté de Sutton, dans le centre-sud, a été retrouvé mort tôt mercredi, probablement de froid, ont déclaré les policiers de l’État de l’Alaska.

PHOTO LOREN HOLMES, ANCHORAGE DAILY NEWS VIA ASSOCIATED PRESS Le toit d’un immeuble s’est partiellement effondré à cause de la neige, le 30 janvier à Anchorage.

Anchorage a envoyé une lettre à un millier d’entreprises les avertissant de quitter leurs locaux jusqu’à ce que la neige soit enlevée des toits. Au moins deux bâtiments commerciaux se sont effondrés sous le poids de la neige, et des équipes sont en train de déneiger les toits de la ville.

Une école primaire d’Anchorage a été fermée jeudi en raison de problèmes avec une chaudière, et les écoles ont eu six jours d’enseignement à distance depuis le début de l’hiver.