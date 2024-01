(Washington) Le secrétaire américain de la Défense Lloyd Austin a fait sa première apparition publique mardi depuis son hospitalisation début janvier sans en avertir les plus hautes autorités, s’exprimant via visioconférence lors d’une réunion du groupe de contact sur l’Ukraine.

Agence France-Presse

Lloyd Austin, 70 ans, avait été hospitalisé le 1er janvier pour deux semaines en raison de complications à la suite d’une opération liée à un cancer de la prostate qui lui a été diagnostiqué début décembre.

Ce diagnostic et les deux hospitalisations qui en ont suivi n’ont été communiqués aux hautes autorités du pays, à commencer par Joe Biden, que plusieurs jours plus tard, ce qui a provoqué un tollé dans la presse et chez ses adversaires républicains, en pleine année électorale.

« La sécurité de l’ensemble de la communauté internationale est en jeu dans le combat de l’Ukraine. Je suis plus déterminé que jamais à travailler avec nos alliés et nos partenaires pour soutenir l’Ukraine et faire en sorte que le travail soit fait », a déclaré M. Austin devant un sceau du département de la Défense et de petits drapeaux américain et ukrainien.

Il a mis en avant l’aide militaire de 250 millions de dollars à l’Ukraine annoncée par Washington le mois dernier, mais n’a pas détaillé de nouvelle aide américaine, les fonds s’étant taris.

L’opposition républicaine au Congrès refuse d’autoriser une nouvelle enveloppe budgétaire tant que le président Joe Biden n’aura pas répondu à leurs exigences visant à réduire l’immigration à la frontière avec le Mexique.

La réunion du groupe de contact, qui coordonne l’aide militaire de la coalition à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, intervient alors qu’au moins sept civils ont été tués et près de 80 ont été blessés au cours de frappes aériennes russes nocturnes visant notamment la capitale ukrainienne Kyiv et Kharkiv (est), selon les autorités locales mardi.

L’hospitalisation du chef du Pentagone sans en informer la Maison-Blanche avait laissé sans nouvelles un responsable clé de la sécurité nationale des États-Unis, à un moment où les forces américaines sont la cible de tirs en Irak et en Syrie et que les rebelles houthis du Yémen s’attaquent au trafic maritime international en mer Rouge.

La Maison-Blanche avait cependant assuré que le chef du Pentagone avait supervisé le 12 janvier les frappes américano-britanniques sur les rebelles houthis au Yémen « depuis son lit d’hôpital ».