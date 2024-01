PHOTO JUAN ARREDONDO, THE NEW YORK TIMES

(New York) Depuis son arrivée du Venezuela il y a quatre mois, Joana Rivas a lentement trouvé un semblant de stabilité à New York, en décrochant des emplois occasionnels de nettoyage et en inscrivant sa fille de 9 ans dans une école publique de Manhattan.

Luis Ferré-Sadurní et Wesley Parnell The New York Times

Alors qu’elle navigue dans sa nouvelle ville, un point d’ancrage crucial pour Mme Rivas a été le logement gratuit qu’elle a obtenu dans un hôtel transformé en refuge près de Times Square. Mardi, cependant, son séjour au refuge a pris fin. Mme Rivas a dû garder sa fille avec elle plutôt que de l’envoyer à l’école et emballer leurs affaires pour aller demander un nouveau logement.

« Ce soir, je ne sais pas où nous irons », a déclaré Mme Rivas, 39 ans, à l’extérieur d’un centre d’accueil pour migrants dans le centre de Manhattan. « Je suis venue ici juste pour voir ce qu’ils me diraient, avec l’espoir que ma fille ait un endroit où dormir cette nuit. »

La Ville de New York a commencé à expulser des dizaines de familles de migrants qui avaient atteint leur limite de 60 jours de séjour dans le système de foyers pour sans-abri, dernier effort en date de la Ville pour inciter un plus grand nombre d’entre elles à partir et à trouver un logement permanent.

Près de 70 000 migrants vivent dans une mosaïque d’hôtels, de refuges pour sans-abri et de tentes géantes installées par la Ville pour l’hiver.

La première vague d’expulsions a coïncidé avec un obstacle inattendu et important : mardi, les autorités municipales ont évacué temporairement 1900 migrants hébergés dans un site d’hébergement sous tente dans le sud-est de Brooklyn en raison d’une tempête de pluie qui se dirigeait vers la ville dans la nuit de mardi à mercredi.

PHOTO SHANNON STAPLETON, REUTERS Le site d’hébergement de Floyd Bennett Field, après des pluies abondantes, mercredi

Un porte-parole de la mairie a déclaré que le déplacement des familles de migrants vivant dans les dortoirs de tentes de Floyd Bennett Field, sur les rives de la baie de Jamaïque, avait été décidé « pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes travaillant et vivant au centre », une zone qui a été inondée lors de la dernière grande tempête. Les familles ont été transportées par bus vers une école secondaire de Brooklyn mardi après-midi, ont indiqué les autorités municipales.

Les familles de migrants avec enfants qui ont été forcées de quitter le système d’hébergement de la Ville en raison de la limite de 60 jours seront autorisées à faire une nouvelle demande pour une autre place. Mais elles devront quitter les abris qu’elles appellent leur foyer depuis des semaines, voire des mois, et se rendre dans un centre d’accueil de la Ville avec leurs valises pour se voir attribuer de nouveaux lits, éventuellement dans un lieu différent.

Un mandat légal unique

Ce remaniement, au cœur de l’hiver, a été dénoncé par des critiques du maire Eric Adams, qui le considèrent comme inutilement perturbant pour les migrants qui cherchent encore à s’ancrer dans une nouvelle ville. Les défenseurs des droits de l’homme ont également exprimé leur inquiétude pour les enfants migrants qui pourraient se retrouver dans des logements plus éloignés des écoles publiques dans lesquelles ils sont inscrits.

PHOTO JUAN ARREDONDO, THE NEW YORK TIMES Migrants préparant des pancartes devant l’hôtel Row, à New York, mardi

M. Adams a défendu sa décision d’obliger les familles de migrants à présenter une nouvelle demande d’hébergement, arguant lors d’une conférence de presse lundi que la ville était submergée par les nouveaux arrivants et que les familles vivant dans des hôtels devaient trouver des lieux de vie plus stables. Il a promis, comme il l’a déjà fait, qu’aucune famille avec enfants ne serait forcée de dormir dans la rue.

« Nous agissons de manière très humaine », a-t-il déclaré.

Depuis le printemps dernier, près de 170 000 migrants ont quitté la frontière sud pour demander de l’aide à New York, beaucoup d’entre eux étant attirés par le mandat légal unique de la Ville qui consiste à fournir un logement gratuit à toute personne qui demande un lit.

L’administration Adams a ouvert plus de 200 centres d’hébergement d’urgence pour aider à loger les migrants, dont la plupart ne sont plus pris en charge par la Ville. Mais New York a également commencé à limiter le nombre de jours pendant lesquels les migrants peuvent rester dans les centres d’hébergement afin de libérer des lits et d’inciter ceux qui se trouvent dans les centres d’hébergement à ne plus être pris en charge par la Ville.

Environ 4400 familles au total ont reçu des avis de 60 jours qui entreront en vigueur dans les semaines à venir, ont indiqué des responsables. Ils ont indiqué que les travailleurs sociaux avaient rencontré les familles pour discuter des possibilités d’hébergement. Les premiers migrants concernés par la limite de 60 jours, mardi, étaient 40 familles séjournant au Row, l’hôtel de Times Square où résidait Mme Rivas.

PHOTO JUAN ARREDONDO, THE NEW YORK TIMES Des migrants, dont Jose Negrette et sa famille, ont été expulsés mardi de l’hôtel Row à New York.

Les familles étaient censées quitter le refuge mardi matin, selon les autorités. Celles qui souhaitaient faire une nouvelle demande d’hébergement devaient se rendre à l’hôtel Roosevelt, un établissement du centre-ville situé à environ 15 minutes de marche, qui a été converti pour devenir le principal centre d’accueil des migrants de la ville.

Priorité aux familles avec de jeunes enfants

Le Dr Ted Long, vice-président du système hospitalier public de New York, qui participe à la supervision de l’opération, a déclaré que la Ville aiderait en priorité les familles migrantes ayant de jeunes enfants à trouver un nouveau logement près de leur école et à minimiser les perturbations.

Nous allons remuer ciel et terre pour placer [les familles migrantes avec de jeunes enfants] dans un nouvel hôtel le plus rapidement possible. Le Dr Ted Long, vice-président du système hospitalier public de New York

Malgré ces assurances, les représentants démocrates à la gauche politique d’Adams ont rapidement attaqué le déplacement des familles de migrants, utilisant un langage sévère pour demander au maire de suspendre les limites de temps imposées aux séjours dans les refuges. Lors d’un rassemblement devant l’hôtel de ville lundi, Brad Lander, contrôleur municipal, a décrit les expulsions de familles comme « l’une des choses les plus cruelles que la Ville ait faites depuis des générations ».

PHOTO JUAN ARREDONDO, THE NEW YORK TIMES Le contrôleur municipal Brad Lander, en conférence de presse à New York, mardi

« Nous ne jetterons pas les gens hors de refuges chauds pendant les hivers froids, a-t-il déclaré. Nous ne permettrons pas que cette ville déloge des enfants de leurs écoles publiques en plein milieu de l’année scolaire. »

Un groupe d’organisations de défense des droits a également dénoncé les limites de 60 jours comme étant dures et déstabilisantes pour les migrants. L’interruption potentielle de la scolarité pourrait avoir des effets désastreux sur les enfants, ont déclaré certains éducateurs, et les défenseurs ont déclaré que le changement d’adresse pourrait perturber l’accès des migrants à leur courrier, y compris les avis importants du tribunal de l’immigration.

« Au lieu de se concentrer sur l’école, le travail et la construction de leur vie ici, les immigrants nouvellement arrivés devront franchir des obstacles bureaucratiques de plus en plus nombreux pour conserver leur logement et accéder à l’aide à l’immigration », a déclaré le New York Legal Assistance Group [groupe d’assistance juridique de New York] dans un communiqué.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.