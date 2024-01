PHOTO CAROLYN KASTER, ASSOCIATED PRESS

Le sud américain est matraqué par les tornades et la neige

Une tempête hivernale a frappé mardi le sud des États-Unis avec des orages violents et des alertes aux tornades qui ont arraché des toits et éparpillé des meubles, en plus d’immobiliser des villes du Midwest sous une quinzaine de centimètres de neige, bloquant les gens sur les autoroutes.

Associated Press

La violente tempête, accompagnée de vents frisant les 90 kilomètres/heure et de grêle, s’est déplacée à travers le Panhandle de la Floride et dans certaines parties de l’Alabama et de la Géorgie au lever du soleil mardi, accompagnée de plusieurs rapports de tornades confirmées par radar, a déclaré le Service météorologique national. Une rafale de 170 kilomètres/heure a été enregistrée avant l’aube près de la côte dans le comté de Walton, en Floride.

« Nous avons encore des tempêtes potentiellement fortes dans cette zone jusqu’à mardi matin et le potentiel pour un temps plus violent et des tornades », a prévenu le météorologue Lance Franck à Tallahassee.

Des images tournées par la télévision locale à Panama City Beach, en Floride, montrent des parties de toits emportés, des meubles, des clôtures et des débris éparpillés, ainsi qu’une maison qui semblait inclinée sur le côté, s’appuyant sur une autre maison.

À Panama City, à environ 16 kilomètres de là, la police a demandé tôt mardi aux habitants de rester à l’intérieur et de ne pas circuler sur les routes « sauf en cas d’absolue nécessité », tandis que les agents vérifiaient les dégâts causés par les tempêtes, notamment les lignes électriques et les arbres déracinés. La responsable de l’information publique du comté de Bay, Valerie Sale, a indiqué que des dégâts importants avaient été signalés, notamment dans un complexe d’appartements, mais qu’il n’y avait pas eu de blessés ou de morts.

Le bureau du shérif du comté de Walton, dans la région floridienne de la Panhandle, a publié des photos de lignes électriques drapées en travers d’une route, de dommages causés à une station-service et de gros morceaux de matériaux de construction jonchant la zone.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DU BUREAU DU SHÉRIF DU COMTÉ DE WALTON

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a activé la Garde nationale de son État lundi soir pour se préparer à tout impact lié à la tempête.

Quelque 190 000 clients étaient privés d’électricité en Floride, en Alabama et en Géorgie mardi matin, selon le site PowerOutage.us.

Dans le Midwest, où une tempête de neige a débuté lundi, jusqu’à 30 centimètres de flocons pourraient recouvrir une vaste zone s’étendant du sud-est du Colorado à la péninsule supérieure du Michigan, y compris l’ouest du Kansas, l’est du Nebraska, de grandes parties de l’Iowa, le nord du Missouri et le nord-ouest de l’Illinois, a déclaré Bob Oravec, prévisionniste au Service météorologique national de College Park, dans le Maryland.

De là, la tempête devrait se diriger vers l’est, apportant une combinaison de neige, de pluie et de vents forts sur le nord-est d’ici mardi soir, ainsi que des inquiétudes concernant les inondations dans des régions telles que la Nouvelle-Angleterre, dont certaines parties ont reçu plus de 30 centimètres de neige dimanche.

Une vingtaine de centimètres de neige sont tombés lundi dans la ville d’Athol, au Kansas, dans le nord du pays. Le bureau du service météorologique de Lincoln, dans le Nebraska, a annoncé que des chutes de neige supplémentaires d’une dizaine de centimètres étaient possibles pendant la nuit, avec des rafales pouvant atteindre 65 kilomètres/heure.

Des conditions de voile blanc dans le centre du Nebraska ont entraîné la fermeture d’un long tronçon de l’autoroute 80, tandis que le Kansas a fermé l’autoroute 70 depuis la ville centrale de Russell jusqu’à la frontière du Colorado en raison de conditions de circulation dangereuses. Plusieurs véhicules ont glissé de l’autoroute 70 dans le nord-est de l’État, selon les autorités.

Au Nebraska, les tribunaux fédéraux d’Omaha et de Lincoln ont fermé leurs portes lundi, et le Corps des ingénieurs de l’armée américaine a augmenté le débit d’eau d’un barrage sur la rivière Missouri à la frontière entre le Nebraska et le Dakota du Sud, près de Yankton, afin de réduire le risque de formation d’embâcles. Dubuque, à la frontière orientale de l’Iowa avec l’Illinois, a fermé ses bureaux mardi. Les écoles de Cedar Rapids, dans l’est de l’Iowa, ont également fermé leurs portes.

PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ASSOCIATED PRESS Iowa

Les conditions météorologiques ont déjà affecté la campagne pour les caucus de l’Iowa du 15 janvier, où la neige devrait être suivie de températures glaciales qui pourraient descendre à près de moins 20 degrés Celsius.

Elle a contraint la campagne de l’ancien président Donald Trump à annuler plusieurs apparitions de la gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, et de son père, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee, qui avaient été programmées pour courtiser les électeurs de l’Iowa au nom de M. Trump lundi.

Certaines parties du nord du Missouri se sont préparées à recevoir jusqu’à 30 centimètres de neige alors que le système se déplaçait vers l’est. Les autorités de Kansas City ont annoncé que l’hôtel de ville serait fermé mardi et que les tribunaux municipaux fonctionneraient à distance.

Madison, dans le Wisconsin, était sous le coup d’un avertissement de tempête hivernale jusqu’au début de mercredi, avec jusqu’à 25 centimètres de neige et des vents de 65 kilomètres/heure. Les autorités municipales ont annulé le ramassage des ordures pour éviter que les habitants ne placent leurs poubelles le long des trottoirs, ce qui compliquerait la tâche des chasseurs de neige.

Le nord-ouest de l’Illinois était également sous le coup d’un avertissement de tempête hivernale, les prévisions faisant état de 20 à 30 centimètres de neige d’ici le début de la journée de mercredi. La région de Chicago ainsi que Gary, dans l’Indiana, font l’objet d’un avis de tempête hivernale, les prévisions annonçant jusqu’à 15 centimètres de neige et des rafales pouvant atteindre 50 kilomètres/heure. Les chutes de neige pourraient dépasser un centimètre par heure mardi, selon les services météorologiques.

Les perturbations se sont étendues jusqu’au sud de l’Oklahoma, où les responsables des situations d’urgence du comté de Cimmaron ont demandé aux citoyens de rester chez eux. Plus d’une douzaine d’automobilistes sont restés bloqués lundi après-midi, les vents violents et les conditions de blizzard ayant entraîné une visibilité quasi nulle.

Une autre tempête est en route et affectera le nord-ouest du Pacifique jusqu’au nord des Rocheuses. Des alertes au blizzard ont été émises pour une grande partie des chaînes des Cascades et Olympic dans l’État de Washington et dans l’Oregon.