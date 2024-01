Wayne LaPierre est soupçonné de dépenses personnelles somptuaires réglées par la NRA, et autres abus de biens sociaux, notamment des voyages en avion et des séjours sur des yachts.

Le patron démissionnaire de la NRA en procès civil pour « corruption » à New York

(New York) Wayne LaPierre, patron de la National Rifle Association (NRA), le lobby des armes très influent sur la politique américaine et qui a démissionné vendredi de son poste, comparaît depuis lundi au civil au tribunal de New York pour « corruption ».

Agence France-Presse

La procureure générale de l’État de New York (équivalent d’une ministre locale de la Justice) Letitia James a lancé une action au civil en août 2020 et mené une enquête de 15 mois qui a déclenché un grand déballage embarrassant pour Wayne LaPierre : il est soupçonné de dépenses personnelles somptuaires réglées par la NRA, et autres abus de biens sociaux, notamment des voyages en avion et des séjours sur des yachts.

« M. LaPierre et les dirigeants de la NRA ont détourné des millions de dollars pour leurs bénéfices personnels, notamment [pour] des jets privés, des repas onéreux et même des vacances familiales aux Bahamas », avait dénoncé avant le procès le service de Mme James.

Selon la presse judiciaire américaine, le futur ex-vice président et directeur général Wayne LaPierre a été décrit lundi par l’accusation au civil comme « le roi de la NRA ».

M. LaPierre et la NRA nient toutes les accusations.

Vendredi, trois jours avant son procès, M. LaPierre, 74 ans, avait annoncé sa démission de la tête de la NRA, effective le 31 janvier, après trois décennies comme chef d’une organisation de cinq millions de membres, avec une très forte influence sur des élus du Congrès et sur la politique américaine.

L’association vieille de 150 ans, censée être sans but lucratif, est enregistrée à New York et s’était déclarée en faillite en 2021. Mais cette procédure avait échoué.

Avant l’ouverture du procès lundi qui devrait durer des semaines, la procureure générale James avait annoncé un accord trouvé à l’amiable à hauteur de 100 000 dollars avec un autre cadre de la NRA qui était poursuivi, l’ancien chef de cabinet de M. LaPierre, Joshua Powell.

« Le fait que Joshua Powell a admis avoir fauté et la démission de Wayne LaPierre confirment nos allégations depuis des années : la NRA et ses hauts dirigeants sont financièrement corrompus », selon un communiqué publié vendredi.

C’est sous la houlette de M. LaPierre que le lobby est devenu extrêmement actif auprès des responsables politiques, qu’il finance ou note défavorablement, parvenant à bloquer au Congrès les propositions de loi considérées comme limitant le droit de posséder et de porter une arme à feu.

La NRA a par exemple versé des dizaines de millions de dollars à la campagne de l’ancien président républicain Donald Trump en 2016.