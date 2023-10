PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS

(Washington) L’Égypte a alerté Israël sur des risques de possibles violences « trois jours » avant l’assaut du Hamas, a indiqué mercredi l’élu américain Michael McCaul, chef de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.

Agence France-Presse

« Nous savons que l’Égypte a averti les Israéliens trois jours auparavant qu’un évènement similaire pourrait se produire », a-t-il déclaré à la sortie d’un breffage au Congrès américain.

« Un avertissement a été donné, la question est de savoir à quel niveau », a-t-il réitéré.

Officiellement, l’Égypte n’a jamais commenté ces informations, données dans la presse il y a plusieurs jours.

Mais, pour la deuxième fois depuis le début de la guerre, mercredi, des « sources haut placées dans l’appareil sécuritaire égyptien » citées par les médias proches des services de renseignements égyptiens ont « démenti les informations de presse israéliennes affirmant que les services égyptiens avaient informé les Israéliens d’une volonté du Hamas de mener l’attaque qui a eu lieu le 7 octobre ».

Sur de possibles failles du renseignement israélien, M. McCaul, un influent élu américain, a affirmé : « Nous ne savons pas vraiment comment nous avons raté cela, nous ne savons pas vraiment comment Israël l’a raté ».

Les responsables de l’administration Biden, à l’origine du breffage, étaient « réticents » à impliquer directement l’Iran dans l’attaque menée par le Hamas contre Israël, a-t-il également fait savoir.

Le Hamas, au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza et ennemi juré d’Israël, a lancé son offensive samedi à l’aube.

Au total, la guerre a déjà fait plus de 3700 morts de part et d’autre, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens.