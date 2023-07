Alertes de chaleur, d’orages et d’inondations pour 200 millions d’Américains

(New York) Une chaleur dangereuse devrait « engloutir » une grande partie de la moitié est des États-Unis, les températures extrêmes se propageant du Midwest au Nord-Est et au centre de l’Atlantique, où certains habitants connaîtront les températures les plus élevées de l’année, selon le Service météorologique national.