Décryptage

Trump à Waco : Un choix qui n’a rien d’innocent

(New York) Ce n’est peut-être qu’un hasard. Mais Donald Trump, visé par une possible inculpation à New York, ne serait pas le premier candidat présidentiel à choisir un endroit au lourd passé pour lancer un message à une frange particulière de l’électorat américain.