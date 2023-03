(Washington) Le président américain Joe Biden a annoncé lundi dans un communiqué avoir promulgué une loi qui permet de déclassifier des documents concernant les origines de la pandémie de COVID-19, apparue en Chine.

Agence France-Presse

« Nous devons aller au fond des choses en ce qui concerne les origines de la pandémie de COVID-19 pour assurer que nous saurons mieux prévenir les pandémies futures », a déclaré Joe Biden.

« Mon administration va déclassifier et publier le plus possible d’informations », dans le respect toutefois de la « sécurité nationale », a promis le président.

Porté au départ par l’opposition républicaine, ce texte a finalement fait l’objet d’un consensus massif avec les démocrates, puisqu’il a été voté à l’unanimité de la Chambre des représentants – à majorité conservatrice.

C’est d’autant plus notable que la pandémie a creusé des clivages partisans particulièrement profonds aux États-Unis, que ce soit sur la vaccination par exemple ou les mesures de prévention.

Le directeur de la police fédérale Christopher Wray a récemment estimé qu’un accident de laboratoire à Wuhan en Chine était « très probablement » à l’origine de la pandémie de COVID-19, peu après une hypothèse similaire avancée par le ministère américain de l’Énergie.

Cela a conduit en particulier l’Organisation mondiale de la santé à demander aux Américains de partager leurs informations.

La communauté scientifique reste divisée entre les tenants de l’hypothèse d’une transmission par animal intermédiaire et ceux qui défendent la thèse de la fuite d’un laboratoire de Wuhan.