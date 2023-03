PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité le républicain Kevin McCarthy, chef de la Chambre des représentants au Congrès des États-Unis, à se rendre à Kyiv, au moment où la contestation commence à monter au sein des conservateurs américains sur l’aide apportée à l’Ukraine.

Agence France-Presse

« M. McCarthy doit venir ici voir comment nous travaillons, ce qui se passe, ce que la guerre a fait, ce que les gens combattent maintenant et qui ils combattent. Et seulement après cela, faites-vous une opinion », a ajouté M. Zelensky.

Il s’exprimait lors d’un entretien avec la chaîne CNN, qui sera diffusé mercredi soir, selon des extraits diffusés par la télévision.

À la tête de la nouvelle majorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy est à ce titre le troisième personnage le plus important de la politique américaine après le président et la vice-présidente.

« Je pense que le “speaker” McCarthy n’a jamais visité Kyiv ou l’Ukraine et je pense que cela pourrait l’aider », a ajouté le président ukrainien.

Mais le patron républicain de la Chambre des représentants, laborieusement élu en janvier, a indiqué à CNN qu’il n’avait pas besoin de se rendre en Ukraine pour comprendre la situation.

Il peut, à son poste, entraver le programme massif d’aides du président Joe Biden à l’Ukraine pour combattre la Russie.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a plus d’un an, les États-Unis ont fourni près de 100 milliards d’aides dans les domaines militaire, économique et humanitaire.

La démocrate Nancy Pelosi, qui avait précédé M. McCarthy à ce poste, s’était rendue à Kyiv en mai 2022 pour manifester son soutien à l’Ukraine.

Même s’il n’est pas opposé au soutien américain à l’Ukraine, M. McCarthy a répété à plusieurs reprises que le Congrès ne devrait pas signer des « chèques en blanc » sans examen minutieux.

Une minorité conséquente de républicains au Congrès a toutefois exprimé son opposition à une aide militaire et financière à l’Ukraine.

« Ma position a toujours été que je ne signerai pas de chèque en blanc. À partir de là, je n’ai pas à me rendre en Ukraine pour comprendre si c’est un chèque en blanc ou non », a assuré M. McCarthy sur CNN.