Joe Biden, en pré-campagne, veut donner des gages aux électeurs âgés et modestes

(Washington) « Demandons aux plus riches de payer juste un peu plus » : Joe Biden, en campagne sans vraiment l’être pour 2024, a commencé mardi à dévoiler un projet de budget censé séduire l’électorat blanc, populaire et âgé qui lui a manqué en 2020.