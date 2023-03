(New York) Une collision d’idées improbable s’annonce entre Fox News et les candidats républicains à la présidence concernant le droit des journalistes.

David Bauder Associated Press

En se défendant dans un procès en diffamation sur la façon dont il a couvert de fausses allégations entourant l’élection présidentielle de 2020, le réseau s’appuie sur une décision de la Cour suprême datant de près de 60 ans qui complexifie les poursuites contre les organisations médiatiques.

L’ancien président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, deux favoris de nombreux téléspectateurs de Fox News, ont plaidé pour que le tribunal revoie la cause, qui est considérée comme un jalon fondamental de la loi américaine sur la diffamation.

« Il est ironique que Fox s’appuie sur une affaire historique qui a été conçue pour aider les médias à jouer le rôle de chien de garde dans une démocratie et qui est attaquée par le gouverneur DeSantis, Donald Trump et d’autres personnalités qui n’ont pas ménagé leurs attaques contre les journalistes », souligne Jane Hall, professeure en communication à l’American University.

Des preuves explosives ont émergé des dossiers judiciaires ces dernières semaines, révélant un fossé entre ce que Fox décrivait à ses téléspectateurs sur les fausses allégations de fraude électorale et ce que les animateurs et les dirigeants disaient à leur sujet en coulisses.

« Sydney Powell ment », avait déclaré l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, dans un texto adressé à un producteur, faisant référence à une avocate défendant les revendications de Donald Trump.

« Des trucs vraiment fous. Et dommageables », a écrit le président de Fox, Rupert Murdoch, dans un courriel à propos d’une conférence de presse de Mme Powell et de l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, un autre avocat qui a défendu M. Trump

Hormis les révélations sur le fonctionnement interne de Fox, le résultat pourrait avoir de larges implications pour les organisations médiatiques en raison de la façon dont elles et les tribunaux en sont venus à s’appuyer sur la loi sur la diffamation que Fox utilise comme bouclier.

Dans son procès de 1,6 milliard US, le fabricant de machines à voter Dominion Voting Systems affirme que Fox a diffusé à plusieurs reprises des allégations selon lesquelles la société aurait aidé à truquer les élections générales contre Donald Trump, alors que de nombreux membres de l’organisation médiatique pensaient en privé que les affirmations étaient fausses.

Fox dit que la loi lui permet de diffuser de telles allégations si elles sont dignes d’intérêt.

Un précédent important

Dans une décision de 1964 sur une affaire impliquant le New York Times, la Cour suprême des États-Unis a considérablement limité la capacité des représentants publics à poursuivre en diffamation. Elle a statué que les organes de presse sont protégés contre un jugement en diffamation à moins qu’il ne puisse être prouvé qu’ils ont publié avec une « malveillance réelle » – en sachant que quelque chose était faux ou agissant avec un « mépris téméraire » quant à savoir si c’était vrai ou non.

Dans un exemple de la façon dont la loi a été appliquée, les rédacteurs du Times ont reconnu l’année dernière qu’un éditorial avait lié par erreur la rhétorique de l’ancienne candidate républicaine à la vice-présidence Sarah Palin à une fusillade de masse en Arizona. Mme Palin a perdu son procès en diffamation parce qu’elle ne pouvait pas prouver que le journal avait commis une erreur sans se soucier de la vérité.

Certains défenseurs de la liberté d’expression craignent que le procès Dominion-Fox ne donne finalement à une Cour suprême conservatrice une chance de revoir la norme établie dans l’affaire, connue sous le nom de New York Times Co. contre Sullivan. Bien que l’affaire ait été l’un des précédents les plus durables du tribunal, la majorité conservatrice nouvellement habilitée a indiqué sa volonté de contester ce qui avait été considéré comme une loi établie – comme elle l’a fait l’année dernière en annulant le droit à l’avortement.

Deux juges de la Cour suprême, Clarence Thomas et Neil Gorsuch, ont publiquement exprimé leur intérêt à réviser le précédent.

« Mon souhait est que les parties s’arrangent et que cette affaire disparaisse », a affirmé Jane Kirtley, directrice du Silha Center for the Study of Media Ethics and the Law à l’Université du Minnesota.

« Je ne vois rien de bon en sortir. »

La barre est haute pour prouver la diffamation – et c’est délibéré, a déclaré l’avocat Lee Levine. Dominion doit montrer qu’un public raisonnable pourrait conclure que quelqu’un chez Fox faisait ces allégations, pas seulement les sujets de l’entretien, a-t-il déclaré.

Mais tout de même, selon M. Levine, Dominion a le dossier de diffamation le plus robuste qu’il ait vu en 40 ans d’implication dans le sujet.