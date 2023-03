Black Lives Matter

New York va payer des millions de dollars pour des violences policières

(New York) La ville de New York va payer plus de 20 000 dollars à quelque 320 manifestants victimes d’une opération policière controversée dans le Bronx en juin 2020, pendant les manifestations antiracistes qui avaient suivi la mort de George Floyd et avaient été émaillées de violences, selon un document judiciaire.