PHOTO YUKI IWAMURA, ASSOCIATED PRESS

(New York) L’ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell a fait appel de sa condamnation à 20 ans de prison pour trafic sexuel de jeunes mineures au profit du financier américain décédé Jeffrey Epstein, ont rapporté mercredi des médias américains.

Agence France-Presse

Fin 2021, Mme Maxwell avait été reconnue coupable d’avoir recruté des jeunes filles afin que Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé en prison en 2019 avant d’être jugé, puisse abuser d’elles sexuellement. Sa peine avait été fixée à 20 ans d’emprisonnement fin juin 2022.

Lors de son procès, l’accusation avait réussi à convaincre le tribunal que la fille de l’ex-magnat de la presse Robert Maxwell avait joué un rôle « clé » dans les stratagèmes mis en place entre 1994 et 2004 pour pousser des adolescentes âgées de 14 à 17 ans à prodiguer à Epstein des massages au cours desquels il abusait d’elles.

Les avocats de la Britannique de 61 ans ont fait appel de sa condamnation, assurant qu’elle n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et que la justice américaine en avait un bouc émissaire faute d’avoir pu juger M. Epstein, selon des documents légaux déposés mardi soir et révélés par plusieurs médias américains.

« Le gouvernement a poursuivi Mme Maxwell […] pour répondre à l’indignation publique provoquée par un accord impopulaire d’exonération des poursuites et la mort du principal responsable des crimes », écrit un des avocats de la défense, Arthur Aidala, dans un communiqué cité par ABC News.

Selon ses avocats, Mme Maxwell aurait dû bénéficier d’un accord conclu en 2007 par les procureurs fédéraux de Floride et M. Epstein garantissant l’absence de poursuites pour ses éventuels complices, et a par ailleurs été condamnée pour des faits prescrits.

Fustigeant le « zèle » des autorités pour faire endosser à Mme Maxwell la responsabilité des crimes d’Epstein, ses avocats ont également de nouveau dénoncé le rejet en avril 2022 d’une demande de nouveau procès, qui était fondée sur la supposée partialité d’un juré.

Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein étaient en couple au début des années 1990 avant de devenir collaborateurs professionnels et complices pour leurs crimes sexuels durant près de 30 ans.

Dans un volet distinct de ce dossier aux ramifications internationales, le prince britannique Andrew, ami de la paire Maxwell-Epstein, avait scellé en février 2022 un accord financier avec l’Américaine Virginia Giuffre, elle-même victime présumée du couple, qui l’accusait de l’avoir agressée sexuellement en 2001 quand elle était mineure.