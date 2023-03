Présidentielle au Nigeria

Une élection sous tension

Les résultats de la course serrée pour la présidence du Nigeria sont dévoilés au compte-gouttes. Le dépouillement se poursuivait lundi pour nommer le vainqueur, sur fond de problèmes techniques et de méfiance dans le pays le plus peuplé d’Afrique. Retour sur un scrutin d’importance en cinq questions.