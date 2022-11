PHOTO HAIYUN JIANG, THE NEW YORK TIMES

Des électeurs plus vieux… et plus blancs

Les électeurs qui se sont rendus aux urnes mardi étaient dans l’ensemble plus vieux et plus blancs que les gens qui ont voté aux dernières élections de mi-mandat en 2018.

Nicolas Bérubé La Presse

Cette année, environ un électeur sur dix avait moins de 30 ans, alors qu’environ un tiers de l’électorat avait 65 ans ou plus. Il y a quatre ans, environ 13 % des électeurs avaient moins de 30 ans, et environ 26 % avaient 65 ans ou plus, selon les résultats nationaux préliminaires du sondage à la sortie des urnes réalisé par Edison Research pour le compte de CNN.

De plus, les électeurs blancs détenteurs d’un diplôme universitaire représentaient environ 40 % de l’électorat mardi, contre 31 % il y a quatre ans. En tout, quelque 76 % des électeurs aux élections de mi-mandat cette année étaient blancs, et environ 24 % étaient membres d’une minorité ethnique. À titre de comparaison, au dernier recensement américain de 2020, 60 % des Américains étaient de race blanche, tandis que 40 % faisaient partie d’une minorité ethnique.

Électeurs hispaniques

Aux États-Unis, les Hispaniques forment le deuxième groupe démographique le plus populeux : 19 % de la population s’y identifie. Historiquement, les démocrates avaient la cote auprès des latinos, et c’est toujours le cas, même si la marge se rétrécit.

Selon un récent sondage Washington Post-Ipsos, les démocrates ont un avantage de 27 points auprès des électeurs qui s’identifient comme hispaniques, une baisse significative par rapport à l’avantage de près de 40 points que le parti avait en 2018.

Et le cliché voulant que les Hispaniques se soucient surtout des politiques migratoires ne tient plus : cette année, le sujet était en neuvième place de leurs préoccupations, loin derrière l’économie, qui est au premier rang, selon un sondage de Pew Research Center.