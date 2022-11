Un juge impose un contrôleur à la Trump Organization pour éviter toute « nouvelle fraude »

(New York) Un juge de New York a imposé jeudi la nomination d’un contrôleur indépendant pour éviter toute « nouvelle fraude » financière au sein de la Trump Organization, dans une décision cinglante qui appuie les poursuites civiles engagées par la procureure générale de l’État de New York contre l’ancien président des États-Unis.