Le débat qu’a livré John Fetterman mardi soir contre son adversaire républicain Mehmet Oz suscite de l’inquiétude chez les démocrates.

Associated Press et Agence France-Presse

En débat mardi soir, John Fetterman, candidat démocrate au sénat en Pennsylvanie, devait affronter son adversaire Mehmet Oz, cinq mois après un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu le 13 mai dernier.

PHOTO HANNAH BEIER, ARCHIVES REUTERS Mehmet Oz, candidat républicain au poste de sénateur de Pennsylvanie

Les auditeurs ont pu constater que le lieutenant-gouverneur de 53 ans présentait encore des séquelles de son accident, alors qu’il éprouvait des difficultés à compléter ses phrases et à trouver ses mots. Bien qu’il soit en convalescence, les professionnels de la santé n’ont pas été surpris.

L’équipe de Mehmet Oz s’était d’ailleurs moquée de son adversaire plus tôt dans la campagne, prétendant qu’il allait payer le personnel médical nécessaire pour que Fetterman participe au débat prévu en septembre.

Une erreur ?

Des démocrates se sont prononcés quant à la participation de Fetterman au débat de mardi soir. Selon certains, il s’agissait d’une erreur. « Après coup, il n’aurait probablement pas dû débattre, a souligné l’ancien gouverneur général de Pennsylvanie, Ed Rendell. Mais l’essentiel, c’est qu’il se rétablisse de son AVC. »

Fetterman devait convaincre la population mardi soir qu’il est apte à entrer en fonction comme sénateur, malgré son AVC. Il a d’ailleurs déclaré après le débat que « quelque chose de remarquable s’était produit », sa campagne lui ayant permis de récolter plus de 2 millions de dollars.

« La seule façon de se remettre de cela, selon Ed Rendell, c’est que John sorte le plus possible, soit vu, soit interviewé et fasse tout ce qu’il peut pour faire voir aux gens qu’il est prêt à prendre ses fonctions. »

« Je me suis relevé »

« Je savais qu’un débat n’allait pas être facile après avoir eu un accident vasculaire cérébral il y a cinq mois. Je ne pense pas que cela ait jamais été fait auparavant dans l’histoire politique américaine. J’ai été renversé, mais je me suis relevé. Je vais me battre pour tous ceux de la [Pennsylvanie] qui ont été renversés et ont dû se relever », a écrit sur Twitter John Fetterman mercredi soir.

Au fait, le candidat démocrate s’est prononcé pendant une dizaine de minutes devant une foule de 3000 personnes mercredi soir à Pittsburgh, avant une prestation musicale de Dave Matthews. John Fetterman devrait également prendre la parole dans un rassemblement démocrate vendredi.

Selon la moyenne des sondages du site Five Thirty Eight, John Fetterman devance de peu le républicain Mehmet Oz, soit par 2,3 %.

Trump met les bouchées doubles

Par ailleurs, Donald Trump a annoncé mercredi pas moins de quatre réunions pour soutenir des candidats républicains aux élections de mi-mandat dans les dernières heures de la campagne.

L’ancien président républicain, cerné par les enquêtes, s’est jeté à corps perdu dans la campagne pour ce scrutin lors duquel les Américains renouvellent l’ensemble des 435 sièges de la Chambre américaine des représentants et un tiers du Sénat.

Mais ce scrutin fait aussi office de test grandeur nature pour l’avenir politique du milliardaire républicain, qui flirte ouvertement avec une candidature en 2024.

Concrètement, la bataille pour le contrôle du Congrès se joue dans une poignée d’États-clés – les mêmes qui étaient déjà en jeu lors de l’élection présidentielle de 2020, et que Donald Trump visitera à la fin octobre et au début novembre.

Quelques heures seulement avant l’ouverture des bureaux de vote, l’ex-homme d’affaires sera ainsi dans l’État très disputé de l’Ohio, où son poulain J. D. Vance, est opposé à l’élu démocrate Tim Ryan.

Le président démocrate Joe Biden alterne quant à lui des réunions avec la classe ouvrière et des rencontres avec des riches sympathisants pour remplir les caisses de son parti, qui espère au moins maintenir son contrôle sur le sénat.