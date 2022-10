(Washington) La procureure de Baltimore a abandonné mardi toutes les poursuites pesant contre un Américain qui a passé 23 ans en prison pour un meurtre dont il se dit innocent, une affaire relatée dans le podcast au succès mondial Serial.

Agence France-Presse

Adnan Syed a été « victime d’une erreur judiciaire » et « son dossier judiciaire est refermé », a déclaré la procureure Marilyn Mosby lors d’une conférence de presse.

Le quadragénaire avait été condamné à la réclusion à perpétuité en 2000 pour le meurtre de son ancienne petite amie Hae Min Lee à Baltimore, sur la côte est des États-Unis.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Marilyn Mosby, procureure de Baltimore, en conférence de presse, mardi

À la surprise générale, Mme Mosby avait déposé en septembre une requête en annulation de ce verdict. Elle avait expliqué avoir des doutes sur sa culpabilité depuis la découverte de « deux suspects alternatifs ».

Une juge avait immédiatement validé sa requête et remis Adnan Syed en liberté provisoire, en attendant que la procureure décide de refermer définitivement le dossier ou d’organiser un nouveau procès.

Mme Mosby, qui avait 30 jours pour se prononcer, avait expliqué qu’elle attendrait d’avoir les résultats d’analyses ADN complémentaires.

Ces tests, réalisés sur des vêtements et les chaussures de la victime, ont trouvé de multiples traces d’ADN mais aucune appartenant à Adnan Syed, a révélé mardi la procureure, en jugeant que cet élément le « disculpait ».

Au nom du système judiciaire, elle s’est excusée auprès de lui, mais aussi de la famille d’Hae Min Lee à qui elle a promis de continuer à chercher le ou les auteurs du meurtre. Elle a toutefois refusé d’en dire plus sur une enquête « qui reste en cours ».

Arrêté en 1999

« C’est un jour qu’Adnan Syed et ses proches attendaient depuis 23 ans », s’est réjouie son avocate Erica Suter. « Il n’a plus de bracelets électroniques, il est totalement libre ! »

Me Suter a expliqué qu’elle allait engager « au plus vite » les démarches pour que son innocence soit officiellement déclarée et a refusé d’en dire plus sur d’éventuelles demandes de compensation financière.

En attendant, son client « est ravi de profiter des petites joies du quotidien en liberté ». Il veut passer du temps avec sa famille et entamer des études de droit, a-t-elle précisé, en rappelant qu’il avait été arrêté à l’âge de 17 ans seulement.

La police l’avait interpellé après avoir retrouvé, en février 1999, le corps de Hae Min Lee, 18 ans, à demi enseveli dans un bois de Baltimore. Adnan Syed avait été condamné à la prison à vie un an plus tard.

Selon l’accusation, il n’avait pas supporté qu’elle le quitte pour un autre et l’avait étranglée. Lui a toujours clamé son innocence, se disant victime de préjugés antimusulmans.

En 2014, une équipe de journalistes avait mené une contre-enquête, racontée en douze épisodes dans la première saison de « Serial ». Précurseur de l’ère des podcasts, ce feuilleton radio a, selon ses producteurs, été téléchargé plus de 300 millions de fois. Il a également inspiré un documentaire sur la chaîne HBO.

Pour Erica Suter, qui dirige l’« Innocence Project Clinic » à l’Université de Baltimore, cette « attention médiatique a braqué les projecteurs sur le mauvais traitement réservé à Adnan » mais a plus généralement « éduqué le public » à propos de certains problèmes du système pénal aux États-Unis.

Pour elle, « ce qui lui est arrivé est tragique mais incroyablement commun ».