Positif à la COVID-19

Biden peut reprendre l’exercice physique, selon son médecin

(Washington) Être interrompu par un chien en plein appel, se demander de quoi on a l’air en vidéo, et être enfin autorisé à refaire du sport : il a beau être l’homme le plus puissant du monde, les inconvénients de l’isolation liée à la COVID-19 sont les mêmes pour Joe Biden que pour tout un chacun.