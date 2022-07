PHOTO MAX WHITTAKER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Allez-y, appuyez une fois de plus sur le bouton snooze. Les cours des écoles secondaires en Californie commenceront plus tard que jamais lorsque l’année scolaire débutera à l’automne. Cela signifie que les élèves (et les parents qui les amènent à l’école) peuvent s’attendre à dormir un peu plus.

Soumya Karlamangla The New York Times

En 2019, les législateurs californiens ont adopté une loi inédite exigeant que les écoles secondaires publiques (high schools, de la 9e à la 12e année) ne commencent pas les cours avant 8 h 30, et que les middle schools (de la 6e à la 8e année) ne commencent pas avant 8 h. La loi est officiellement entrée en vigueur le 1er juillet.

Non seulement les adolescents ont besoin de 10 heures de sommeil par jour, mais l’évolution de leur rythme biologique les amène aussi à avoir sommeil plus tard en soirée.

La mesure est appuyée par le neuroscientifique Matthew Walker.

Demander à un adolescent d’être éveillé et d’essayer d’absorber des informations à 8 h 30 du matin revient, d’une certaine manière, à demander à un adulte de se réveiller à 4 h du matin. Matthew Walker, professeur de neurosciences à l’Université de Californie à Berkeley

Avant la pandémie de COVID-19, l’heure moyenne de début des cours dans les écoles secondaires publiques était de 8 h sur le plan national et de 8 h 04 en Californie. Dans certaines régions du Golden State, le passage à l’apprentissage virtuel a entraîné un retard dans le début des cours, mais aujourd’hui, ces horaires décalés sont devenus obligatoires et généralisés. (Il y a quelques exceptions : la nouvelle loi ne s’applique pas aux communautés rurales ni aux périodes de cours facultatives appelées « périodes zéro », qui commencent avant les cours ordinaires.)

Effets sur la santé

Selon les experts, le manque de sommeil chronique chez les adolescents est lié à de moins bons résultats scolaires, à des problèmes de santé mentale et physique, à l’abus de substances et à la somnolence au volant. En raison de la litanie des risques pour la santé publique, l’Académie américaine de pédiatrie a demandé que l’école ne commence pas plus tôt que 8 h 30, car même 60 minutes de sommeil supplémentaires par nuit peuvent avoir des effets bénéfiques importants sur la prévention de problèmes de santé à long terme.

« Les effets de cette heure de sommeil seront ressentis par ces mêmes personnes lorsqu'elles auront 40 ans », affirme le Dr Sumit Bhargava, professeur agrégé de pédiatrie à l’Université de Stanford.

Lorsque vous leur offrez le cadeau d’un temps de sommeil accru, c’est le meilleur rapport qualité-prix auquel vous pourriez penser. Le Dr Sumit Bhargava, professeur agrégé de pédiatrie à l’Université de Stanford

Lisa L. Lewis, qui a plaidé pour la loi californienne et a récemment publié un livre intitulé The Sleep-Deprived Teen, a déclaré que les endroits qui ont déjà repoussé les heures de rentrée des classes ont vu des résultats positifs.

Lorsque le district scolaire public de Seattle a déplacé son heure de début des cours en 2016, les élèves ont dormi environ une demi-heure de plus par nuit. Et dans une banlieue de la région de Denver, les élèves du secondaire ont dormi environ 45 minutes de plus en moyenne.

D’autres États, dont New York et le New Jersey, envisagent désormais une législation similaire.

« Il s’agit d’une question de santé publique, a déclaré Mme Lewis. Pour l’instant, la Californie est la seule, mais nous sommes souvent un indicateur pour les autres États. »

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.