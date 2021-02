Arabie saoudite

Biden a lu le rapport sur le journaliste assassiné Jamal Khashoggi

(Washington) Joe Biden a indiqué mercredi qu’il avait lu le rapport du renseignement américain sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui sera bientôt rendu public et est potentiellement explosif pour le prince héritier et les relations entre Washington et Riyad.