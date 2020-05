Confinement prolongé jusqu’au 13 juin pour la ville de New York

(New York) Après deux mois d’un confinement encore prolongé vendredi, la ville de New York, capitale économique et culturelle des États-Unis, ne voit toujours pas le bout du tunnel, suscitant des doutes croissants sur l’avenir de cette métropole symbole de foules et d’effervescence.