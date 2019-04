Rapport Mueller: des doutes subsistent chez des Américains

Selon le coup de sonde effectué récemment par l'Associated Press et le NORC Center for Public Affairs Research, six Américains sur dix croient toujours que le président a porté entrave à la justice.

L'enquête démontre toutefois que la lettre de M. Barr semble avoir dissipé des doutes parmi les électeurs républicains. Parmi cette catégorie d'électeurs, ils sont plus nombreux à affirmer que M. Trump n'a rien fait de mal, et ils croient moins que le président a fait quelque chose de contraire à l'éthique.

Glen Sebring, âgé de 56 ans, croit qu'il faudrait mettre un terme aux enquêtes sur la Russie. Ce républicain modéré estime que le Congrès devrait se concentrer sur d'autres enjeux, notamment sur les coûts des soins de santé.

« C'est de l'acharnement, a-t-il déploré. On doit se préoccuper d'autres enjeux plus importants. »

Une majorité des répondants en croient autrement : 53 % ont dit que le Congrès devrait continuer d'enquêter sur les liens du président avec la Russie. De plus, 53 % des personnes interrogées affirment que le Congrès devrait prendre des mesures pour destituer le président s'il est prouvé qu'il a porté entrave à la justice.

Le sondage a été mené auprès de 1108 adultes, entre le 11 et le 14 avril à partir d'un groupe qui est représentatif de la population américaine. Les répondants ont été sondés par téléphone et en ligne. Les experts en recherche et en méthodologie jugent qu'il est impossible d'attribuer une marge d'erreur à un sondage réalisé en ligne puisque la méthode d'échantillonnage est non probabiliste.