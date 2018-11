Changements climatiques: Trump dit «ne pas croire» un rapport américain

« Je n'y crois pas », a déclaré le président climato-sceptique à propos de l'« évaluation » commandée par le Congrès américain et rédigée par plus de 300 scientifiques. Selon ce document publié vendredi, les États-Unis pourraient perdre « des centaines de milliards de dollars » d'ici la fin du siècle à cause des gaz à effet de serre.

Donald Trump a expliqué avoir lu « un peu » le document.

« Nous n'avons jamais été aussi propres que nous le sommes maintenant. Et c'est très important pour moi. Mais si nous sommes propres, et que tous les autres endroits sont sales, ce n'est pas si bien », a déclaré le président américain à des journalistes depuis la Maison-Blanche.

« Vu le niveau historique des émissions de gaz à effet de serre, les pertes aux États-Unis pourraient atteindre des centaines de milliards de dollars dans plusieurs secteurs d'ici la fin du siècle », a mis en garde vendredi le dernier National Climate Assessment.

Donald Trump avait déjà remis en cause l'étude de l'an dernier. Juste avant la fête de Thanksgiving la semaine dernière, il a encore une fois invoqué la météo pour prouver le bien-fondé de son scepticisme sur le climat.

« La vague de froid brutale et prolongée peut battre TOUS LES RECORDS - Qu'est donc devenu le réchauffement climatique ? », a-t-il fait mine de s'interroger dans un tweet.