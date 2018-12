Tsunami indonésien: 426 morts, selon un bilan revu à la baisse

Agrandir

C'est le troisième cataclysme à frapper l'archipel ces six derniers mois, après une série de séismes sur l'île de Lombok en juillet et août, puis un raz-de-marée à Palu, sur l'île des Célèbes, qui a fait 2200 morts et des milliers de disparus en septembre.

Photo Fauzy Chaniago, AP