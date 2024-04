À Bangkok, métropole de dix millions d’habitants et haut lieu du tourisme mondial, les températures pourraient encore grimper ces prochains jours, ont précisé les autorités locales.

(Bangkok) La Thaïlande traverse une nouvelle période de chaleur extrême, à un tel niveau que les millions d’habitants de la capitale Bangkok sont priés par les autorités de rester chez eux mercredi.

Agence France-Presse

« Attention, l’indice de chaleur pour aujourd’hui (mercredi) a atteint le niveau considéré comme extrêmement dangereux. Veuillez vous abstenir de passer du temps dehors », a alerté la municipalité de Bangkok (BMA) sur Facebook.

Le niveau maximal de risque pour la santé est atteint à Bangkok lorsque la température ressentie, calculée selon un indice prenant en compte le vent ou l’humidité en plus de la température, dépasse 52 °C.

L’institut météorologique national (TMD) prévoit une chaleur atteignant 39 °C mercredi dans la capitale.

Avril est considéré comme le mois le plus chaud en Thaïlande, mais cette année, la canicule est exacerbée par le phénomène climatique El Niño, qui provoque des poussées du mercure proches des records.

Mardi, la province de Lampang (nord) a enregistré un pic de chaleur à 44,2 °C, à quelques dixièmes du record établi l’an dernier à Tak (44,6), d’après TMD.

À Bangkok, métropole de dix millions d’habitants et haut lieu du tourisme mondial, les températures pourraient encore grimper ces prochains jours, ont précisé les autorités locales.

Les travailleurs contraints de rester dehors, comme les livreurs à scooter ou les vendeurs de nourriture, essayent de rester à l’ombre et de boire pour tenir dans ces conditions, aggravées par la pollution atmosphérique.

« Cette année, la météo est la plus extrême. Parfois, je me sens étourdie, mais pas au point de m’évanouir », explique Buppha Nakhin, qui vend des boulettes de viande grillée, sur un trottoir du centre de Bangkok.

« Je sens comme si j’allais m’évanouir quand je travaille dehors ces derniers jours, mais je n’ai pas le choix (de faire autre chose), n’est-ce pas ? », renchérit Boonsri Waenkaew, moto-taxi.

Le gouvernement thaïlandais recommande de rester hydraté, de mettre de la crème solaire, et de pratiquer une activité sportive à l’intérieur pour éviter un coup de chaud.

L’année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. En Asie, l’impact des vagues de chaleur devient de plus en plus sévère, a souligné l’Organisation météorologique mondiale (OMM) mardi.

Frappé par une vague de chaleur extrême, le Bangladesh prie pour la pluie

Des milliers de fidèles musulmans ont prié pour la pluie mercredi dans les mosquées et les campagnes du Bangladesh où sévit une vague de chaleur extrême qui a incité les autorités à fermer les écoles.

Les températures ont atteint plus de 42 °C la semaine dernière dans ce pays. Selon les services météorologiques nationaux, les températures maximales moyennes dans la capitale Dacca cette semaine ont été de 4 à 5 degrés Celsius supérieures à la moyenne des 30 dernières années sur la même période.

PHOTO MOHAMMAD PONIR HOSSAIN, REUTERS Dhaka, au Bangladesh, le 23 avril 2024

« Avril est généralement le mois le plus chaud au Bangladesh. Mais ce mois d’avril a été l’un des plus chauds depuis l’indépendance » en 1971, a déclaré à l’AFP Tariful Newaz Kabir, un météorologue.

« Nous prévoyons que les températures élevées persisteront jusqu’à la fin de ce mois », a-t-il ajouté.

Les autorités ont ordonné la semaine dernière à toutes les écoles d’annuler les cours jusqu’à la fin du mois.

« La gravité de cette vague de chaleur souligne la nécessité urgente d’agir pour protéger les enfants de l’aggravation des impacts du changement climatique », a souligné l’UNICEF, l’agence des Nations unies pour l’enfance, dans un communiqué.

Des fidèles musulmans se sont rassemblés dans les mosquées des villes et dans les campagnes afin de prier pour l’arrivée de la pluie.

« Prier pour la pluie est une tradition de notre prophète », a dit à l’AFP Muhammad Abu Yusuf, un imam, après sa prière matinale devant un millier de fidèles dans le centre de Dacca.

« La vie est devenue insupportable à cause du manque de pluie », a-t-il souligné. « Les pauvres souffrent énormément ».

Les hôpitaux du district côtier méridional de Patuakhali ont signalé des épidémies locales de diarrhée dues à la hausse des températures et à la salinité accrue des sources d’eau locales, a confié à l’AFP le médecin de l’État, Bhupen Chandra Mondal.

« Le nombre des patients diarrhéiques est très élevé cette année », a-t-il poursuivi. « Tout cela est lié au changement climatique ».

Le plus grand parti islamiste du Bangladesh, Jamaat-e-Islami, a diffusé un communiqué dans lequel il appelle ses membres à se joindre aux services de prière prévus pour mercredi et jeudi.

Une chaleur extrême s’empare des Philippines

Les Philippines font face mercredi à une chaleur extrême, au point que les autorités ont déconseillé à la population de s’aventurer à l’extérieur et que des milliers d’établissements scolaires ont suspendu leurs cours en présentiel.

« Il fait si chaud qu’on ne peut pas respirer », témoigne Erlin Tumaron, 60 ans, qui travaille dans une station balnéaire de la province de Cavite (nord), où la température ressentie a atteint mardi 47 degrés Celsius.

PHOTO TED ALJIBE, AGENCE FRANCE-PRESSE Manille, capitale des Philippines, le 24 avril 2024

« Il est surprenant de voir que nos piscines sont encore vides. On s’attendrait à ce que les gens viennent nager, mais il semble qu’ils soient réticents à l’idée de quitter leur domicile à cause de la chaleur. »

Les mois de mars, d’avril et mai sont habituellement les plus chauds et les plus secs de l’année dans l’archipel philippin, mais les conditions météorologiques se sont aggravées cette année du fait du phénomène climatique El Niño, selon la climatologue Ana Solis de l’agence nationale de météorologie.

Les températures ressenties – calculées selon un indice prenant en compte, outre la température, différents facteurs météorologiques, comme le vent ou l’humidité – devaient atteindre 42 °C ou plus mercredi dans au moins 30 villes et municipalités, selon les météorologues.

Le ministère de l’Éducation, qui supervise 47 600 établissements scolaires, a déclaré que près de 6700 d’entre eux avaient suspendu leurs cours en présentiel mercredi.

Dans la capitale, Manille, plus de 400 écoles ont ainsi privilégié les cours à distance. La température ressentie y était de 45 °C mardi et devait passer les 44 °C mercredi.

« Nous devons limiter le temps que nous passons dehors, boire beaucoup d’eau et emporter des ombrelles et chapeaux lorsque l’on sort », explique Mme Solis à l’AFP.

La chaleur pourrait s’intensifier dans les prochains jours, indique la spécialiste, selon laquelle cette probabilité est de 50 %.

Environ la moitié des provinces philippines sont officiellement en état de sécheresse.

L’année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. En Asie, l’impact des vagues de chaleur devient de plus en plus sévère, a souligné l’Organisation météorologique mondiale (OMM) mardi dans un communiqué.

Les Philippines se classent parmi les pays les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique.