Neuf disparus après un glissement de terrain et une inondation sur l’île de Java

(Jakarta) Au moins neuf Indonésiens sont portés disparus et plus de 200 autres ont été évacués après un glissement de terrain et une inondation sur l’île de Java, ont annoncé lundi les autorités.

Agence France-Presse

« Neuf personnes sont portées disparues après l’inondation et le glissement de terrain qui se sont produits dans (le district) de West Bandung au cours de la nuit de dimanche », a déclaré dans un communiqué Abdul Muhari, porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes indonésienne.

Deux autres ont été blessées et conduites dans une clinique, a-t-il ajouté.

Le village de Cibenda, dans la province du Java occidental, a été inondé juste avant minuit dimanche après des heures de pluies diluviennes.

Rega Wiguna, un responsable local, a expliqué que les secours étaient arrivés dans cette communauté isolée pour rechercher les disparus.

Selon lui, environ 250 habitants ont été évacués vers une salle polyvalente et des écoles transformées en abris provisoires, après que des dizaines d’habitations ont été endommagées.

Les glissements de terrain sont fréquents en Indonésie pendant la saison des pluies, un problème aggravé dans certaines zones par la déforestation.

Plus tôt en mars, des crues subites et des glissements de terrain sur l’île de Sumatra ont fait au moins 30 morts et des disparus encore introuvables.

En décembre, un autre glissement suivi d’une inondation a balayé des dizaines de maisons et détruit un hôtel près du lac Toba, sur la même île, tuant au moins deux personnes.