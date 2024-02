(Peshawar) Au moins 10 policiers ont été tués lors d’une attaque menée dans la nuit par des dizaines d’assaillants contre leur poste dans le nord-ouest du Pakistan, a indiqué lundi un haut responsable de la police locale.

Agence France-Presse

Cet évènement survient à quelques jours des élections législatives et provinciales prévues jeudi. Les violences ont augmenté à l’approche du scrutin, des dizaines d’attaques contre des candidats ou sympathisants de partis ayant été enregistrées.

« Plus de 30 terroristes ont lancé une attaque depuis trois directions. Il y a eu des échanges de tirs pendant plus de deux heures et demie », a déclaré Akhtar Hayat Gandapur, le chef de la police de la province du Khyber Pakhtunkhwa.

L’assaut a visé le poste de police de Chaudhwan, dans le district de Dera Ismail Khan, faisant 10 morts et quatre blessés parmi les policiers, a-t-il ajouté.

Les assaillants ont brièvement pris le contrôle du poste, durant cette attaque qui a débuté vers 1 h 30 du matin, selon la même source.

La région frontalière du Khyber Pakhtunkhwa est depuis longtemps frappée par des attaques de militants islamistes. Les talibans pakistanais du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) et la branche régionale du groupe État islamique (EI) y visent particulièrement les forces de sécurité.

Le Pakistan est confronté depuis plusieurs mois, en particulier depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul en août 2021, à une détérioration de la sécurité, notamment dans ces régions frontalières de l’Afghanistan.

Islamabad estime que certaines de ces attaques sont planifiées depuis le sol afghan, où les assaillants disposeraient de « sanctuaires », ce que Kaboul dément.

En 2023, plus de 1500 civils, membres des forces de sécurité et insurgés ont été tués, soit le bilan le plus élevé depuis six ans, selon le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité basé à Islamabad

Les campagnes électorales au Pakistan sont généralement marquées par des épisodes de violence. De nombreux candidats et électeurs ont par le passé été visés par des attaques armées et des attentats à la bombe commis par des insurgés islamistes.