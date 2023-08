PHOTO MIKHAIL KLIMENTYEV, SPUTNIK, KREMLIN VIA ASSOCIATED PRESS

(New Delhi) Le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 le mois prochain en Inde, et y enverra à sa place son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé lundi le bureau du premier ministre indien Narendra Modi.

Agence France-Presse

Le bureau de M. Modi a précisé que ce dernier avait parlé à Vladimir Poutine au téléphone, et « exprimé son incompréhension » face à sa décision de ne pas se joindre au sommet prévu les 9 et 10 septembre.

New Delhi et Moscou ont noué des liens depuis la Guerre froide, et la Russie reste le plus important fournisseur d’armes de l’Inde.

L’Inde a de son côté évité toute condamnation explicite de la Russie après son invasion de l’Ukraine en février 2022, en dépit du renforcement de ses liens en matière de sécurité avec les États-Unis.

En mars, la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé avoir lancé un mandat d’arrêt à l’encontre de Vladimir Poutine pour des accusations de crime de guerre pour avoir déporté des enfants ukrainiens. L’Inde n’est pas signataire de la CPI.

Le Kremlin dément ces accusations, jugeant que le mandat d’arrêt contre le dirigeant russe est « nul ».