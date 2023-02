L’épicentre du séisme se trouvait à l’extrême est du pays, dans le Haut-Badakhchan. Cette région autonome frontalière de l’Afghanistan, de la Chine et du Kirghizstan est enserrée par les imposantes montagnes du Pamir, avec des sommets dépassant les 7000 mètres.

(Douchanbe) Un tremblement de terre de magnitude 6,8 s’est produit jeudi dans une région peu peuplée et montagneuse du Tadjikistan sans faire de victimes, ont indiqué l’institut sismologique américain USGS et les autorités de ce pays d’Asie centrale.

Agence France-Presse

Selon USGS, le séisme s’est produit vers 5 h 37 locales (19 h 37 heure de l’Est) à une profondeur de 20,5 kilomètres et a été suivi de répliques de magnitude 5 et 4,6.

Le Comité des Situations d’urgences du Tadjikistan a plus tard précisé qu’aucune victime ou destruction n’étaient à déplorer.

D’après la même source, l’épicentre du séisme se trouvait à l’extrême est du pays, dans le Haut-Badakhchan (aussi appelé Gorno-Badakhchan). Cette région autonome frontalière de l’Afghanistan, de la Chine et du Kirghizstan est enserrée par les imposantes montagnes du Pamir, avec des sommets dépassant les 7000 mètres.

Isolé en raison d’infrastructures de transport insuffisantes, le Haut-Badakhchan représente environ la moitié du territoire tadjik, mais y vivent seulement 2 % des plus de 9,5 millions d’habitants du Tadjikistan.

Le séisme a eu lieu à 30 kilomètres du lac Sarez, l’un des plus grands du Tadjikistan, formé à la suite d’un tremblement de terre en 1911.

Si le barrage venait à rompre, un quart du pays serait en danger.

Le Tadjikistan, la plus pauvre des ex-républiques soviétiques, est souvent en proie à des catastrophes naturelles et subit fréquemment des inondations, des tremblements de terre, des glissements de terrain et des avalanches.

Mi-février, des avalanches ont tué 19 personnes, dont l’immense majorité habitait le Gorno-Badakhchan.