Des centaines de personnes ont manifesté dans la capitale Dhaka la semaine dernière pour exiger que le Conseil national des programmes et manuels scolaires supprime les changements dans les livres destinés aux enfants de 11 à 13 ans.

(Dacca) Le gouvernement du Bangladesh a défendu lundi les nouveaux manuels scolaires distribués à des millions d’élèves, après des manifestations organisées par des islamistes qui affirment que ces livres « promeuvent » le changement de sexe et l’homosexualité.

Agence France-Presse

Une section du nouveau livre d’histoire et de sciences sociales raconte la transition d’un enfant appelé Sharif, en Sharifa, qui va vivre avec d’autres personnes transgenres.

Face aux critiques, Mohammad Mashiuzzaman, responsable du Conseil, a déclaré que les manuels traduisaient un assouplissement du statut juridique concernant les personnes transgenres au Bangladesh. Et qu’ils devraient favoriser une meilleure compréhension de ces personnes qui, confrontées à la discrimination et à la violence, se tournent souvent vers la mendicité, le trafic sexuel et la criminalité.

« Nous avons inclus la question des personnes transgenres parce qu’elles sont négligées dans notre société. Souvent, elles sont chassées de chez elles », a expliqué Mashiuzzaman.

« Ce manuel d’écriture sur les personnes transgenres vise à les intégrer ».

En 2014, le gouvernement bangladais a permis aux gens de s’identifier comme appartenant à un troisième sexe, et leur a accordé ces dernières années des droits plus étendus dans des domaines tels que le logement et l’enseignement supérieur.

Mais, dans un pays conservateur à majorité musulmane où vivent quelque 1,5 million de personnes transgenres, l’opposition y est hostile.

« L’exécutif a tenté de promouvoir l’homosexualité dans un chapitre au nom de l’inclusion transgenre dans les manuels scolaires », a estimé Mufti Faizullah, secrétaire général du parti islamiste Islami Oikya Jote.

« Être transgenre n’est pas déterminé par la naissance. C’est un choix », a pour sa part revendiqué Shariful Islam Riyad, chef de l’Islami Chhatra Andolon (Mouvement étudiant islamique).

« Pourquoi devrions-nous enseigner cela à nos enfants à un stade aussi précoce ? »

Les groupes islamistes sont également mécontents de la manière dont les manuels ont, selon eux, « déformé l’histoire » d’Ikhtiyar Uddin Bakhtiyar Khilji, un général turc du XIIIe siècle qui a conquis la capitale du Bengale et établi un royaume musulman qui a gouverné la région pendant des siècles.