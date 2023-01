C’est une « victoire pour les journalistes » aux Philippines et dans le monde, a dit la lauréate du prix Nobel de la paix 2021, Maria Ressa, après le verdict mercredi.

(Manille) La lauréate du prix Nobel de la paix 2021 Maria Ressa, acquittée d’évasion fiscale mercredi, a assuré dans un entretien à l’AFP qu’elle n’excluait pourtant pas d’être un jour arrêtée.

Agence France-Presse

Mais la menace est toujours présente et Mme Ressa, 59 ans, a dit à l’AFP qu’elle conserve un « sac d’urgence » avec ses effets personnels, un change de vêtements, des draps, du dentrifrice et un oreiller au cas où la police viendrait l’arrêter.

« Vous devez avoir un sac d’urgence de prêt au cas où vous vous faites arrêter et vous devez aller en prison », a-t-elle dit.

« Il fut un temps où je me promenais avec de l’argent pour une caution sur moi tout le temps parce qu’on ne savait pas quand on allait être arrêtés », a ajouté la journaliste qui se bat depuis des années pour éviter la prison.

La journaliste du site Rappler, qu’elle a cofondé, a préparé ses reporters à toute éventualité peu après le début de ses ennuis judiciaires et l’élection de M. Duterte en 2016.

Des exercices ont été organisés pour se préparer à une descente de police, dit-elle, car « qui sait ce qu’il va se passer ? Quand on est sur des sables mouvants, on est sur des sables mouvants », assure Mme Ressa.

« Lorsque nous nous organisions pour ce qui allait se passer aujourd’hui, la première chose à laquelle nous pensions était la condamnation […] Car c’est la toute première fois depuis que le président Duterte a pris ses fonctions que nous remportons une victoire judiciaire », a-t-elle ajouté.

Mme Ressa, colauréate du prix Nobel de la paix en 2021 avec le journaliste russe Dmitry Muratov, a été l’une des plus virulentes critiques de l’ancien président Rodrigo Duterte, au pouvoir de 2016 à 2022, et de ses méthodes violentes dans la guerre anti-drogue.

Mme Ressa fait face à trois autres affaires pénales, dont une condamnation pour cybercriminalité, actuellement en appel, pour laquelle elle encourt près de sept ans de prison.

« Je pense que ce que le président Duterte a fait ici c’est de créer un climat de peur. Et c’est pour tout le monde, les journalistes, les entreprises, les institutions », a-t-elle dit à l’AFP.

Mme Ressa, ancienne journaliste de CNN, également titulaire d’un passeport américain, a assuré qu’elle ne quitterait jamais son pays pour éviter d’être condamnée. « Vous prenez vos émotions et vous les poussez tout au fond de votre estomac », a-t-elle dit.