Kazakhstan

L’ex-président omnipotent et sa famille déchus de leurs privilèges

(Astana) Le Kazakhstan a abrogé vendredi une loi conférant une autorité considérable à l’ex-président Noursoultan Nazarbaïev et sa famille qui a dirigé pendant trois décennies le plus vaste pays d’Asie centrale, épilogue d’un processus législatif et politique pour écarter son clan du pouvoir.