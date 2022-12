New Delhi

Veillée à la mémoire de Jyoti Singh, victime d’un viol collectif

(New Delhi) Des dizaines d’activistes et de militants ont participé vendredi à New Delhi à une veillée aux chandelles à la mémoire de Jyoti Singh, victime d’un viol collectif d’une brutalité inouïe dans un bus de la capitale indienne, il y a tout juste 10 ans.