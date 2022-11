Confinement anti-COVID-19

Colère en Chine dans la plus grande usine d’iPhone du monde

(Pékin) Des centaines d’employés ont manifesté mercredi leur colère en Chine contre leurs conditions de vie et de rémunération dans la plus grande usine d’iPhone au monde, propriété du taïwanais Foxconn et soumise à un confinement anti-COVID-19.